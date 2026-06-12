Nueva protesta en el CGAC: López Campos se reafirma en el nombramiento de Eva López Tarrío pese a las críticas

Un grupo de manifestantes protestó durante la inauguración de la exposición 'Illa Ignorada' en el CGAC para mostrar su rechazo al nombramiento de Eva López Tarrío como directora del centro Europa Press

Como ya ocurrió hace tres semanas en la inauguración de la muestra de Misha Bies Golas, los críticos al nombramiento de la nueva directora del CGAC han vuelto a trasladar su protesta a la inauguración de una exposición, con carteles y gritos que pedían la dimisión del conselleiro que, no obstante, se ha ratificado en la elección de Eva López Tarrío y ha recordado que, en un proceso de libre designación, él mismo tiene "la competencia de poder decidir cual es el mejor perfil, que no tiene por qué ser el mejor currículo".

El Centro Galego de Arte Contemporánea abría este viernes una nueva muestra con fondos propios, Illa Ignorada, con una inauguración que ha corrido a cargo del conselleiro de Cultura, José López Campos, y la nueva directora del centro, Eva López Tarrío. A la misma, han asistido una veintena de críticos de este proceso, con pancartas y carteles en los que se podía leer 'Vegüenza', 'Dedazo', 'Dimisión' y 'SOS CGAC'.

Aunque en inicio la protesta fue silenciosa, la tensión creció cuando el conselleiro atendía a los medios de comunicación, momento en el que los manifestantes se acercaron y gritaron consignas para expresar su rechazo a este nombramiento.

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Ante los medios de comunicación, López Campos ha dicho tener "cierta capacidad para empatizar" con los descontentos con este proceso, indicando que el CGAC "es una institución muy importante" y "un espacio de referencia" para el sector cultural.

Es, además, ha recordado, "un espacio vinculado directamente a la Consellería de Cultura", lo que hace necesario "el cumplimiento de la ley" en la designación de su figura de dirección, de libre designación. "Se garantizaron los criterios de capacidad, mérito y concurrencia, no es cierto que no existiese un proceso transparente", ha dicho el conselleiro.

López Campos ha apuntado que "las nueve candidaturas que se presentaron cumplían los requisitos", por lo que se analizó y se designó "el mejor perfil, el perfil más adecuado". "En este caso, le corresponde a la Consellería decidir quien es el perfil más adecuado", ha recordado.

"La Xunta tiene la competencia, yo como conselleiro tengo la competencia, cierta capacidad incluso de autonomía, para poder decidir cual es el mejor perfil, que no tiene que ser el mejor currículo, no tiene que tener la mejor formación", ha dicho el conselleiro, que ha ratificado su apoyo a la decisión tomada.

López Campos ha calificado de "incuestionable" la "capacidad y competencia" de Eva López Campos para este puesto y ha dicho que tiene el perfil necesario para "abrir una nueva etapa" en el CGAC, algo que "se necesitaba después de 11 años". "Sabíamos que era un proceso complejo, independientemente de quien fuese el candidato o la candidata elegida", ha añadido el conselleiro, que puede "entender que se cuestione la elección, pero en ningún caso se puede cuestionar el procedimiento".

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Abiertos a cambiar la fórmula

El conselleiro ha explicado, no obstante, que está "dispuesto a abrir un periodo de reflexión sobre el modelo de gobernanza del CGAC" y "a partir de ahí abrir un nuevo escenario" que delimite si el centro debe constituirse como una fundación, como estaba inicialmente previsto en su creación, o debe de ser "más independiente de la consellería".

"Pero, a día de hoy, lo que está claro es que el CGAC es una unidad administrativa de la Consellería de Cultura y, por tanto, la plaza de director es una plaza de cobertura por libre designación", ha apostillado, haciendo patente que la Xunta no dará pasos atrás en el nombramiento de López Tarrío y pidiendo "bajar un poco el nivel de crispación".

José López Campos ha afirmado que "todos los principios de etapa en el CGAC han sido complejos", y ha mencionado las críticas tras el nombramiento de Santiago Olmo. "Cuando iniciamos este proceso sabíamos que iba a haber cierta complicación, pero al final siempre se hizo un buen trabajo. "No me cabe ninguna duda de que Eva es el perfil idóneo y adecuado", ha zanjado.

Una elección "equivocada"

Sobre esta cuestión también ha hablado ante los medios Miguel Anxo Rodríguez, de la Asociación Vegliota, uno de los manifestantes, que ha vuelto a reiterar el rechazo de la entidad tanto al nombramiento como al procedimiento empleado. "Apuntamos a que el procedimiento era erróneo. El procedimiento no estaba bien hecho e iba a dar lugar a una elección equivocada, y efectivamente la elección fue equivocada", ha contado.

En este sentido, Miguel Anxo Rodríguez ha reconocido que Eva López Tarrío es una persona que "desde el punto de vista legal cumpliría con lo que se pide", pero entre los candidatos y candidatas "sabemos que había personas con mucho mejor currículo".

"Estamos hablando de una institución cultural que fue referencia durante mucho tiempo y una institución que tiene una trayectoria. Hay que hacer las cosas bien, porque un sector del arte contemporáneo aprendimos gracias a exposiciones, investigación y producción de conocimiento que se hizo en el CGAC", ha dicho Miguel Anxo Rodríguez, advirtiendo de que "las instituciones cuesta mucho levantarlas y hay que intentar cuidarlas al máximo posible".

Sobre el ofrecimiento del conselleiro para sentarse a hablar un nuevo sistema de gobernanza, el representante de Vegliota ha advertido de que el sector cultural "no se fía" y ha pedido "una negociación" para que "se corrija lo que está mal hecho". "Pero una negociación no es un diálogo con el sector, porque el diálogo todos sabemos en qué acaba, en unas fotos para la prensa", ha criticado.

Entre las cuestiones encima de la mesa, Miguel Anxo Rodríguez ha mencionado la creación de una fundación, que "daría mucho más margen a la hora de elegir personas para la dirección". "Si hay voluntad política, voluntad por las partes, todo se podría arreglar", ha apostillado.