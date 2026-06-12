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Santiago de Compostela

Muíños reclama un calendario para renovar el césped de Villestro

El concejal no adscrito denuncia el deterioro del campo Suso Conde y exige licitar la obra sin más demoras

Redacción
12/06/2026 17:15
Gonzalo Muíños e Mila Castro xunto ao presidente da SD Villestro, Marcos Conde
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El concejal no adscrito Gonzalo Muíños ha denunciado este viernes la falta de avances en la renovación del césped artificial del campo de fútbol Suso Conde, en Villestro, una actuación que recuerda que fue comprometida por el gobierno local e incluida en los acuerdos presupuestarios de 2024 y 2025.

Tras mantener un encuentro con el presidente de la SD Villestro, Marcos Conde, Muíños y la concejala no adscrita Mila Castro constataron que aún no existe un calendario definido para la ejecución de una obra que consideran prioritaria. “Segue sen haber unha planificación clara para unha actuación que xa debería estar en marcha ou rematada”, sinalou o edil.

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Muíños advirtió de que el estado actual del terreno de juego es “insostenible”, con zonas en las que el césped ha desaparecido prácticamente y otras en las que los deportistas juegan directamente sobre el caucho. Subrayó además que se trata de una instalación utilizada semanalmente por cientos de niños y niñas, por lo que la situación afecta tanto a la calidad del equipamiento como a la seguridad de los usuarios.

El concejal no adscrito aseguró comprender las múltiples necesidades del deporte compostelano, pero consideró preocupante que el gobierno municipal no ejecute actuaciones ya acordadas y financiadas. “É moi difícil avanzar na resolución de novas demandas cando nin sequera se cumpren os compromisos adquiridos hai dous anos”, afirmou.

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También criticó la estrategia del ejecutivo local en materia deportiva, señalando que algunas actuaciones anunciadas por el Gobierno corresponden a proyectos impulsados en el mandato anterior.

Por todo ello, Muíños reclamó al Concello que proceda a la licitación inmediata de la obra y aporte un calendario claro tanto al club como a las familias usuarias del campo. “Non pedimos anuncios nin fotos, senón cumprir o prometido e dar unha resposta concreta”, concluíu.

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