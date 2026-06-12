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Santiago de Compostela

La USC y la Fundación RIA refuerzan su colaboración en proyectos de investigación territorial en Galicia

La visita de la rectora Rosa Crujeiras a Casa RIA coincide con un programa académico de la Yale University y el desarrollo de iniciativas como el Laboratorio Ecosocial do Barbanza

Redacción
12/06/2026 17:43
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El encuentro permitió conocer el trabajo desarrollado por los estudiantes
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La rectora de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Rosa Crujeiras, visitó por primera vez Casa RIA desde su nombramiento, coincidiendo con la estancia en Galicia de un grupo de estudiantes de arquitectura de la Yale University que participa en un programa académico impulsado por la Fundación RIA.

La rectora estuvo acompañada por la vicerrectora de Investigación y Ciencia Abierta, Almudena Hospido Quintana; el vicerrector de Innovación y Transferencia del Conocimiento, Marcelo Maneiro Maneiro; y el director comisario del CISPAC, Lourenzo Fernández Prieto. Durante la visita, fueron recibidos por David Chipperfield, presidente de la Fundación RIA, y por el equipo de la entidad.

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El encuentro permitió conocer el trabajo desarrollado por los estudiantes en una estancia académica centrada en los retos territoriales de las Fragas do Eume, dentro de un programa de colaboración de tres años entre la Fundación RIA y la Yale University.

La visita sirvió también para reforzar la cooperación entre la USC y la Fundación RIA en materia de investigación y transferencia de conocimiento. Ambas instituciones mantienen una relación continuada en iniciativas como el Laboratorio Ecosocial do Barbanza, impulsado junto al grupo Histagra de la USC.

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Este proyecto trabaja desde 2020 con comunidades de montes vecinales de la comarca para promover modelos de gestión territorial más sostenibles, y ha consolidado un modelo de innovación social y científica reconocido como experiencia de referencia en transición ecosocial.

Según destacan sus impulsores, se trata de un enfoque basado en la colaboración entre ciencia, comunidad y acción territorial, que busca convertir el conocimiento en una herramienta útil para la toma de decisiones y la respuesta a desafíos ambientales y sociales.

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