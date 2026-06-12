La APFG reivindica el fotoperiodismo gallego con la exposición 'Galicia inédita'

Las autoridades gallegas disfrutaron de la exposición Santi Alvite

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y la rectora de la USC, Rosa Crujeiras, encabezaron este viernes en el Colegio de Fonseca de Santiago de Compostela el acto de inauguración de la segunda edición de la exposición 'Galicia inédita. Unha ollada diferente do fotoxornalismo galego', organizada por la Asociación Profesional de Fotoxornalistas de Galicia (APFG) y la Asociación de Periodistas de Galicia (APG).

El titular del Gobierno gallego afirmó que “o traballo que se reflicte nestas fotos é extraordinario”, porque, según sus palabras, “no es solo técnico o profesional, sino que también tiene una vertiente artística que no siempre se valora, y porque a través de las fotos comprendemos mejor, podemos empatizar más y entender Galicia de muchas más maneras”.

El Hospital La Esperanza presenta una exposición para visibilizar la Enfermedad de Injerto Contra Receptor Más información

Para Rueda, “estas 92 fotos que se expoñen son tamén outras tantas caras de Galicia e outras 92 miradas, moi humanas, sobre ela”. “Qué afortunados somos de vivir en una tierra tan rica, en belleza, matices, creatividad… y qué suerte verla a través de vuestros ojos”, añadió.

La rectora de la USC destacó que esta segunda edición es “unha proposta singular, que establece un diálogo entre a forza da fotografía e a capacidade evocadora da palabra escrita”.

Según señaló, esta “Galicia inédita” permite descubrir historias, emociones y realidades que forman parte de la identidad común, además de reconocer el talento profesional existente en el país.

Los jóvenes de Santiago lo tienen claro: quieren ver el Mundial en pantalla grande Más información

En el acto participaron también la presidenta de la APG, María Méndez, el delegado en Santiago de la APFG, Óscar Corral, y el comisario de la muestra, Fernando Blanco.

La presidenta de la APG agradeció al presidente de la Xunta de Galicia y a la rectora de la USC el apoyo para la organización de esta segunda edición de la exposición, “á que guía o propósito de reivindicar un labor fundamental para conformar opinión pero que, con todo, moitas veces dilúese na imperiosa actualidade na que se fragua”.

Méndez recordó que la muestra nació con vocación bienal e itinerante por Galicia, como ya ocurrió en su primera edición, que recorrió varias ciudades “con gran éxito de visitantes e recabando o apoio de Administracións locais e provinciais”.

La Escola de Música de Rois inicia un intercambio en Asturias con concierto en Piloña Más información

Por su parte, el delegado de la APFG destacó la participación de “a inmensa maioría dos profesionais galegos da prensa gráfica”, lo que supone un total de 92 imágenes, casi veinte más que en la anterior edición.

Corral reivindicó la profesionalidad del sector frente al intrusismo y subrayó que la exposición ha contribuido a fortalecer la Asociación Profesional de Fotoxornalistas de Galicia, “que agora xa é unha realidade”.

La exposición reúne obras de profesionales del fotoperiodismo gallego, acompañadas de textos literarios o informativos elaborados por periodistas.

El objetivo de la muestra es poner en valor el trabajo de los reporteros gráficos de Galicia y dar a conocer una selección representativa de su obra.

'Galicia inédita. Unha ollada diferente do fotoxornalismo galego' permanecerá abierta al público en el Colegio de Fonseca de Santiago, con acceso libre y gratuito, hasta el 11 de julio, en horario de lunes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas.