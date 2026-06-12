Los jóvenes de Santiago lo tienen claro: quieren ver el Mundial en pantalla grande

La concejala María Rozas presentó las propuestas seleccionadas en los Orzamentos Participativos de Xuventude, en los que participaron jóvenes de entre 16 y 30 años Concello de Santiago

Una pantalla para ver los partidos de la selección española de fútbol en el Mundial, cine al aire libre y conciertos han sido algunas de las peticiones que los jóvenes de entre 16 y 30 años del Ayuntamiento de Santiago han solicitado en los Orzamentos Participativos promovidos por el departamento de Xuventude.

Tal y como ha detallado la edil María Rozas en rueda de prensa, se presentaron un total de 275 propuestas, casi un 42% más que en 2025, de las que finalmente fueron elegidas las ocho más votadas para invertir un presupuesto total de 100.000 euros.

De esas 275 propuestas, fueron validadas las 201 que cumplían los requisitos y se sometieron a votación 116, ya que algunas fueron agrupadas al tener el mismo objetivo.

Finalmente, la propuesta más votada fue la instalación de una pantalla para ver el Mundial, aunque no estaría disponible hasta las fases eliminatorias y todavía no está cerrado donde se situaría debido a los diferentes horarios de los partidos del torneo, que se juega en México, Estados Unidos y Canadá.

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La segunda propuesta más votada fue la de cine al aire libre, que este año estará dedicado al cine de los años 90. Los jóvenes podrán elegir cuatro proyecciones --que serán de 6 al 9 de julio a partir de las 22.30 horas en la Alameda-- a través de una votación abierta en la cuenta de Instagram del departamento de Mocidade.

De la preselección forman parte títulos como 'El Show de Truman", 'La vida es bella', 'Sospechosos habituales', 'Seven', 'Misterioso asesinato en Manhattan', 'Philadelfia", 'Ghost' o 'Men in Black'.

Música y gastronomía

La tercera y cuarta propuesta con mayor apoyo fueron iniciativas relacionadas con la cultura urbana: la celebración de un festival con música, exhibiciones de grafitti y muralismo y talleres de danza urbana; y un concierto con artistas reconocidos del género urbano.

Ambas iniciativas, ha detallado María Rozas, se fusionarán en un evento que, previsiblemente, se celebrará al inicio del próximo curso académico.

También se celebrarán de manera conjunta las dos actividades que quedaron en quinto y sexto puesto: unir a la juventud alrededor de la gastronomía y la música.

La séptima propuesta más votada ha sido la celebración de un encuentro para el lanzamiento de faroles voladores que iluminen el cielo de Santiago y, por último, la octava iniciativa es la celebración de un concierto con artistas que hagan música en gallego.