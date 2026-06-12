Gallego Común lleva su rock punk al Bar Embora este sábado

La banda gallega Gallego Común ofrecerá un concierto este sábado 13 de junio en el Bar Embora de Santiago de Compostela. La actuación comenzará a las 22.00 horas y la entrada será gratuita.

Formado por Iago (guitarra y voz), Ramón (bajo, guitarra y coros), Pablo (batería) e Iván (sintetizador y coros), el grupo nació en la comarca del Morrazo en 2022 y desde entonces ha desarrollado una propuesta que combina rock contundente, actitud punk y letras cargadas de ironía y crítica social.

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Poco después de iniciar su trayectoria, Gallego Común se alzó con la primera edición del Concurso de Novos Valores Felicia Insuela, organizado por el Canteira Fest de Vilaboa. La banda cuenta hasta el momento con un EP publicado, Podía ser peor, y trabaja actualmente en la grabación de nuevos temas.

En estos últimos años ha recorrido buena parte de Galicia con más de sesenta conciertos y ha participado en festivales como el Festigal de Santiago, el Canteira Fest de Vilaboa o el Tronkofest de Pontevedra.

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El concierto del sábado en el Bar Embora permitirá al público compostelano acercarse a una formación que apuesta por un directo intenso, en el que conviven la diversión, la crítica y la energía del rock más combativo.