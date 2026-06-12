El PSdeG acusa al PP de “traizoar ao Castiñeiriño” al rechazar el nuevo centro de salud comprometido

El secretario general de los socialistas composteláns, Aitor Bouza

El secretario general del PSdeG en Santiago y diputado en el Parlamento de Galicia, Aitor Bouza, ha acusado al Partido Popular de “traizoar á veciñanza do Castiñeiriño” tras votar en contra de la construcción del nuevo centro de salud comprometido, según los socialistas, durante la campaña electoral de la formación.

Bouza ha asegurado que la decisión parlamentaria supone “un novo incumprimento cos veciños e veciñas de Compostela” y ha criticado que el PP haya rechazado la iniciativa “lonxe de acatar e cumprir coa súa palabra”.

Bouza subraya que "la última palabra la tendrá la militancia" para elegir al candidato del PSOE en Santiago Más información

El dirigente socialista ha calificado el voto en contra como “unha traizón absoluta” a la ciudadanía que necesita esta infraestructura sanitaria y ha reprochado la “hipocrisía do Partido Popular”, que, a su juicio, actúa “en detrimento dos dereitos das persoas”.

Bouza ha defendido la importancia de reforzar la atención primaria para evitar la saturación del sistema sanitario y reducir la presión sobre las urgencias hospitalarias.

A CIG-Saúde denuncia o bloqueo da mobilidade interna no CHUS Más información

En relación con la planificación sanitaria, el diputado socialista ha reclamado a la Xunta de Galicia que presente de forma inmediata el plan de contingencia para el verano y evite el colapso del CHUS.

El PSdeG exige que se refuercen los recursos humanos y materiales y ha advertido de que los recortes de camas y personal en años anteriores provocaron situaciones que “non queremos que se volvan repetir”, con pacientes esperando en los pasillos.

Asimismo, Bouza ha pedido que el Gobierno gallego cumpla el compromiso adquirido en el Parlamento y presente un plan real y efectivo para garantizar la atención sanitaria durante los meses estivales.