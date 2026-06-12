Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El PSdeG acusa al PP de “traizoar ao Castiñeiriño” al rechazar el nuevo centro de salud comprometido

Aitor Bouza critica el voto en contra de los populares en el Parlamento y exige a la Xunta un plan de contingencia para evitar el colapso de las urgencias del CHUS este verano

Redacción
12/06/2026 18:22
Bouza
El secretario general de los socialistas composteláns, Aitor Bouza
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El secretario general del PSdeG en Santiago y diputado en el Parlamento de Galicia, Aitor Bouza, ha acusado al Partido Popular de “traizoar á veciñanza do Castiñeiriño” tras votar en contra de la construcción del nuevo centro de salud comprometido, según los socialistas, durante la campaña electoral de la formación.

Bouza ha asegurado que la decisión parlamentaria supone “un novo incumprimento cos veciños e veciñas de Compostela” y ha criticado que el PP haya rechazado la iniciativa “lonxe de acatar e cumprir coa súa palabra”.

O PSdeG-PSOE rexistrará iniciativas no Parlamento de Galicia para esixir melloras na Atención Primaria en Compostela e a construción do centro de saúde do Castiñeiriño

Bouza subraya que "la última palabra la tendrá la militancia" para elegir al candidato del PSOE en Santiago

Más información

El dirigente socialista ha calificado el voto en contra como “unha traizón absoluta” a la ciudadanía que necesita esta infraestructura sanitaria y ha reprochado la “hipocrisía do Partido Popular”, que, a su juicio, actúa “en detrimento dos dereitos das persoas”.

Bouza ha defendido la importancia de reforzar la atención primaria para evitar la saturación del sistema sanitario y reducir la presión sobre las urgencias hospitalarias.

Exterior del Clínico de Santiago (CHUS)

A CIG-Saúde denuncia o bloqueo da mobilidade interna no CHUS

Más información

En relación con la planificación sanitaria, el diputado socialista ha reclamado a la Xunta de Galicia que presente de forma inmediata el plan de contingencia para el verano y evite el colapso del CHUS.

El PSdeG exige que se refuercen los recursos humanos y materiales y ha advertido de que los recortes de camas y personal en años anteriores provocaron situaciones que “non queremos que se volvan repetir”, con pacientes esperando en los pasillos.

Asimismo, Bouza ha pedido que el Gobierno gallego cumpla el compromiso adquirido en el Parlamento y presente un plan real y efectivo para garantizar la atención sanitaria durante los meses estivales.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El XIX Certamen Municipal de Danza Intercentros reúne en Santiago a 164 alumnos y alumnas de siete centros educativos

Máis de 160 escolares participan no XIX Certame Municipal de Danza Intercentros de Santiago
Redacción
Bouza

El PSdeG acusa al PP de “traizoar ao Castiñeiriño” al rechazar el nuevo centro de salud comprometido
Redacción
Inauguración de la exposición “Illa ignorada” en el Centro Galego de Arte Contemporánea, con piezas de la colección propia del CGAC nunca antes expuestas al público

El CGAC abre una nueva etapa con “Illa ignorada” y refuerza su apuesta por el arte gallego contemporáneo
Agencias
P1018809

La USC y la Fundación RIA refuerzan su colaboración en proyectos de investigación territorial en Galicia
Redacción