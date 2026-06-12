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Santiago de Compostela

A Coruña despega un 75% en mayo mientras Santiago se desploma por las obras de Lavacolla

El cierre temporal del aeropuerto compostelano provoca un fuerte trasvase de pasajeros hacia A Coruña y deja a Santiago con apenas 31.594 viajeros en el mes

Agencias
12/06/2026 17:00
Aeropuerto de Santiago de Compostela
El aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro en mayo registró 31.594 pasajeros debido al cierre parcial por obras
Redacción
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El aeropuerto de A Coruña registró 195.135 pasajeros en mayo, de forma que se dispararon un 74,8% en comparación con el mismo de 2025, un incremento ocasionado al absorber gran parte de los vuelos anulados en la terminal de Santiago, que estuvo cerrado hasta final de mes por las obras.

Asimismo, el aeropuerto de Vigo se anotó 113.179 pasajeros en el quinto mes del año, lo que se traduce en un incremento del 19,7% interanual.

Mientras, el aeropuerto de Lavacolla-Rosalía de Castro se quedó en solo 31.594 viajeros al estar solo operativo durante los últimos días del mes --cerrado hasta el 28 de mayo-- tras terminar las obras de la pista.

Los aeropuertos gallegos han gestionado en el mes de mayo un total de 339.908 pasajeros, 3.507 movimientos de aeronaves y 336 toneladas de mercancía.

Acumulado

En lo que va de año, entre los tres aeropuertos se han registrado 1.724.382 pasajeros. Sobresale el incremento del 23,2% de A Coruña, con 642.902 viajeros.

Vigo acumula 449.930 viajeros, un 5,1% más que en los cinco meses de inicio de 2025. En cambio, las obras en Compostela hunden un 47,6% los viajeros, que se quedan en 631.550.

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