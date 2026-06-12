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Santiago de Compostela

El CGAC abre una nueva etapa con “Illa ignorada” y refuerza su apuesta por el arte gallego contemporáneo

La primera muestra de la nueva dirección de Eva López Tarrío reúne 16 artistas y piezas inéditas de la colección del museo en un recorrido entre lo íntimo y lo social

Agencias
12/06/2026 18:00
Inauguración de la exposición “Illa ignorada” en el Centro Galego de Arte Contemporánea, con piezas de la colección propia del CGAC nunca antes expuestas al público
Inauguración de la exposición “Illa ignorada” en el Centro Galego de Arte Contemporánea, con piezas de la colección propia del CGAC nunca antes expuestas al público
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El conselleiro de Cultura, José López Campos, ha inaugurado este viernes en el Centro Galego de Arte Contemporáneo la exposición 'Illa ignorada', en la que se realiza un recorrido artístico entre lo íntimo y lo social a través de piezas de la colección propia del museo que no han sido expuestas nunca antes.

Comisariada por Sara Donoso, esta es la primera muestra con Eva López Tarrío al frente de la dirección del centro e incluye piezas de 16 artistas, nueve de ellos gallegos.

En la inauguración, López Campos ha destacado que esta iniciativa evidencia la nueva línea propuesta para el CGAC, con más presencia de artistas gallegos y con la intención de "convertirlo en un centro artístico de referencia del eje atlántico".

En ese objetivo, ha vuelto a incidir en que se va a contar con el sector, al que ha invitado a su "participación activa y conjunta", en la elaboración del primer Plan director de la historia del CGAC en sus 30 años de existencia, "en una hoja de ruta que va a definir las nuevas estrategias, basadas en el permanente diálogo y contacto con todos los agentes culturales y artísticos".

Un grupo de manifestantes protestó durante la inauguración de la exposición 'Illa Ignorada' en el CGAC para mostrar su rechazo al nombramiento de Eva López Tarrío como directora del centro

Nueva protesta en el CGAC: López Campos se reafirma en el nombramiento de Eva López Tarrío pese a las críticas

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'Illa ignorada', que estará abierta hasta el 12 de febrero de 2027, toma su título del primer poemario de la escritora Gloria Fuertes, y cuenta con piezas de Alberto Ardid, Vicente Blanco, Andrea Costas, Caxigueiro, Fina Mantiñán, Juan Carlos Meana, Ariadna Silva, Seoane y María Elena Montero, además de Abel Azcona, Amparo Garrido, Regina Giménez, Antoni Muntadas, Sonia Navarro, Íñigo Royo, Regina Silveira.

Propone, en palabras de su comisaria, una reflexión sobre la creación artística como ejercicio de resistencia y cuestionamiento, y va desde lo íntimo y lo privado, hasta lo social. En este camino, afronta cuestiones o artistas "que se vieron sometidos a estrategias de silenciamiento" y reflexiona sobre la imagen como arma política.

Ampliación de Misha Bies Golas

Además de esta nueva muestra, el centro también ha inaugurado la ampliación, en el doble espacio del CGAC, de la exposición Misha Bies Golas, que abrió al público el pasado 22 de mayo con una antología de más de dos décadas de la creación heterogénea del lalinense Miguel Calvo Ulloa, uno de los fundadores del colectivo Nova Escultura Galega.

Esta ampliación lleva por título 'Sombras en el Doble Espacio' y , junto con el resto de la exposición, puede verse hasta el 6 de septiembre. Sus piezas constituyen un nuevo ensayo del proyecto de investigación y realización artística que Misha Bies Golas desarrolló en otros lugares y contextos.

La obra parte de fragmentos de pergamino procedentes de procesos artesanales de curtido, cuyas formas fueron transformadas en elementos escultóricos, móviles e instalaciones que juegan con la luz y las sombras.

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