Bouza subraya que "la última palabra la tendrá la militancia" para elegir al candidato del PSOE en Santiago

Bouza defendió el sistema de primarias del PSOE y aseguró que la encuesta interna solo sirve como herramienta complementaria dentro del proceso de selección

El secretario xeral del PSOE compostelano y diputado autonómico, Aitor Bouza, ha subrayado que los militantes tendrán la "última palabra" para elegir al candidato socialista a la Alcaldía de Santiago y ha señalado que la encuesta que realiza la agrupación es "una herramienta más".

Bouza se ha pronunciado de este modo al ser preguntado en rueda de prensa sobre si el resultado de esta consulta que el partido está realizando determinará la elección de la persona que encabezará la candidatura.

El dirigente socialista ha sostenido que la encuesta es "simplemente una herramienta más" de la que disponen los partidos para obtener una mayor información. "En definitiva, quien va a decidir en última instancia es la militancia del partido", ha subrayado para señalar que el PSOE es el único partido que tiene las primarias como mecanismo que permite a los militantes "tener la última palabra".

Bouza ha insistido en que la encuesta es un "mecanismo más" con el que la formación trabaja para "encontrar al mejor o a la mejor candidata para recuperar la alcaldía" y se ha mostrado convencido de que los vecinos y vecinas "lo que realmente reclaman es que haya un cambio de gobierno en Santiago".

Pedro Blanco afirma que cualquiera de los nombres que baraja el PSdeG para Santiago debe sentirse “orgulloso” Más información

En este contexto, el secretario xeral del PSOE compostelano, que ha recordado que cualquier militante se puede presentar a las primarias, ha sostenido que en las próximas semanas ya se conocerán los resultados de la encuesta y el partido sabrá "qué opina la ciudadanía".

Por otra parte, en la rueda de prensa y preguntado por las críticas de la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, a la seguridad en la ciudad, Aitor Bouza ha asegurado que no cree que Santiago sea "una ciudad insegura" pero ha reconocido que "hay cosas que mejorar".

"La secretaria xeral del PPdeG lo que quiere dibujar es una inseguridad de la hostia, porque es de lo que entiende, siempre la exacerbación", ha manifestado.