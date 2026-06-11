La Xunta alerta de que el Xacobeo 2027 sigue bloqueado a la espera de que actúe el Gobierno

El director xeral de Turismo, Xosé Merelles, reclamó al Gobierno central que complete los trámites pendientes para hacer efectivos los incentivos fiscales del Xacobeo 2027 Xunta

El director xeral de Turismo, Xosé Merelles, se ha quejado de que "falta que el Gobierno haga su parte" para poder hacer efectivos los beneficios fiscales del Xacobeo 2027.

En respuesta en comisión a una pregunta del popular Borja Verea, Merelles ha rechazado "que se intente trasladar una responsabilidad que no le corresponde a la Xunta".

"Lo que está pendiente es que el Gobierno de España culmine de una vez la arquitectura que él mismo debe coordinar para que los incentivos fiscales dejen de ser una posibilidad teórica y pasen a ser una realidad efectiva para esas empresas y entidades colaboradoras", ha advertido.

Según ha añadido, "cada mes de demora es un mes perdido para movilizar inversión privada, para programar, captar patrocinadores y potenciar la dimensión internacional" del Xacobeo. "Por eso la Xunta actuó desde el primer momento", ha apostillado.

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En este sentido, ha señalado que el Ejecutivo central se encarga de "otros eventos" en "otros territorios" y lo que la Xunta dice, ha subrayado, "es que el Xacobeo no puede ser tratado como un expediente más".

"Falta culminar la firma del convenio entre el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas que forman parte del consejo Xacobeo", ha concretado.

Se trata, según ha ahondado, de "cerrar el texto definitivo, proceder a la firma, publicar el convenio, constituir formalmente la comisión interadministrativa y convocar su primera sesión". Por ello, el responsable de Turismo ha pedido al Estado "celeridad".

La Xunta, según ha revelado, ha mantenido reuniones con "aproximadamente 60 compañías de primer orden de todo el Estado --nacionales, de ámbito nacional y multinacional-- que quieren colaborar". "Pero no podemos iniciar los trámites precisamente porque falta esta firma", ha lamentado.

Ultreia Sudoe

Por otra parte, Merelles ha sido preguntado por la socialista Lara Méndez por el proyecto europeo 'Ultreia Sudoe' para reactivar el turismo de interior y el desarrollo rural a través de los Caminos de Santiago.

El alto cargo ha hecho referencia a actuaciones "en marcha" con mobiliario, soporte digital e información y ha aclarado que el 'hub local' "no es una obra", ni un edificio o infraestructura convencional, sino "un espacio de trabajo compartido".