La USC saca a concurso 43 plazas de profesor ayudante doctor en Santiago y Lugo

La Universidade de Santiago de Compostela ha convocado 43 plazas de profesorado ayudante doctor USC

La Universidade de Santiago de Compostela (USC) ha convocado, mediante una resolución publicada este jueves en el Diario Oficial de Galicia (DOG), los concursos públicos para la provisión de 43 plazas de profesorado ayudante doctor. De estas vacantes, 41 corresponden a la planificación docente de 2026 y dos a la reposición de vacantes.

Para optar a estas plazas, los aspirantes deben estar en posesión del título de doctor y no haber agotado el tiempo máximo de seis años de servicio en esta misma categoría en cualquier universidad. Asimismo, deberán acreditar el conocimiento de las dos lenguas oficiales de la institución (castellano y gallego).

El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación en el DOG, es decir, a partir de este viernes.

El proceso se realizará exclusivamente de forma electrónica a través de la aplicación de la sede de la USC, siendo necesario el abono de una tasa de 44,17 euros en concepto de derechos de examen, de la que estarán exentas las personas con discapacidad superior al 33% y miembros de familias numerosas de categoría especial.

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El procedimiento de selección constará de dos fases eliminatorias, una evaluación de méritos en la que la comisión valorará el historial académico, docente e investigador de los candidatos según el baremo establecido.

Por otro lado, los aspirantes que superen la primera fase deberán realizar una exposición pública de un proyecto de actividades docentes durante un máximo de 20 minutos, seguida de un debate con la comisión de hasta 45 minutos.

Los contratos derivados de esta convocatoria tendrán una duración máxima de seis años y los seleccionados deberán realizar, durante su primer año, un curso de formación docente inicial organizado por la propia universidad.

Las vacantes se distribuyen en diversas áreas de conocimiento y campus, entre ellas destacan plazas en Ciencias Clínicas Veterinarias (Lugo), Comunicación Audiovisual (Santiago), Economía Financiera (Santiago), Matemáticas (Santiago) y Psicología Evolutiva (Lugo), entre otras especialidades. En aquellos concursos donde se oferte más de una plaza, se reservará una para personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.