Mestrelab presenta SCI-DATA, una plataforma para acelerar la investigación científica

El objetivo del proyecto es dar respuesta a uno de los grandes retos actuales de estos sectores: la dificultad de integrar y aprovechar datos científicos complejos y heterogéneos,

Mestrelab Research ha presentado los resultados del proyecto SCI-DATA, una iniciativa orientada al desarrollo de una solución tecnológica avanzada para la gestión, procesamiento y estandarización de grandes volúmenes de datos científicos procedentes de múltiples fuentes, con especial foco en la investigación en sectores químicos, farmacéuticos y de ciencias de la vida.

Santiago convértese no epicentro da IA en galego co Foro ALIA da USC e o impulso a unha infraestrutura lingüística aberta en Europa Más información

El objetivo del proyecto es dar respuesta a uno de los grandes retos actuales de estos sectores: la dificultad de integrar y aprovechar datos científicos complejos y heterogéneos, que en muchos casos permanecen fragmentados y con limitada interoperabilidad.

SCI-DATA ha permitido desarrollar una plataforma capaz de unificar, procesar y automatizar datos procedentes de distintas técnicas analíticas utilizadas en laboratorio, como la resonancia magnética nuclear (RMN), la espectrometría de masas (LC/GC-MS) o diversas modalidades de espectroscopía.

El IDIS descubre patrones genéticos comunes en ocho trastornos mentales Más información

La presentación de resultados tuvo lugar en el Centro de Investigación Mestrelab (CIM) de Santiago de Compostela, con la participación de representantes de las entidades implicadas en el proyecto, entre ellas CESGA, Gradiant, BIOGA y DATAlife.

El proyecto se apoya en principios FAIR (Fiable, Accesible, Interoperable y Reutilizable), con el objetivo de facilitar el uso eficiente de los datos científicos en distintos entornos de investigación y avanzar hacia ecosistemas de datos más conectados.

A USC aposta pola ciencia aberta e cidadá para avanzar en modelos de investigación máis accesibles Más información

SCI-DATA se enmarca en las estrategias europeas de transformación digital y ha contado con financiación del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU.