Marta Villar protagoniza en Santiago una nueva sesión del Club de Lectura de Ámbito Cultural

Marta Villar, autora de 'Detective Ferrruchi'

Ámbito Cultural, en El Corte Inglés de Santiago de Compostela, acoge hoy una nueva sesión del Club de Lectura Ámbito Cultural, que contará con la participación de la escritora gallega Marta Villar en un encuentro en torno a su novela Detective Ferruchi.

La sesión tendrá lugar a las 19:00 horas y se plantea como un espacio de conversación abierta en el que los asistentes podrán compartir impresiones, plantear preguntas y participar en el diálogo literario, en un formato participativo y bilingüe (gallego-castellano).

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La obra, Premio Xerais de Novela 2024, narra la historia de Sol Cortés, que regresa a su pueblo natal y se ve envuelta en la investigación de un asesinato, en una trama que combina humor, ironía y reflexión sobre la actualidad.