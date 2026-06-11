Estas son 6 ofertas de empleo activas en Santiago de Compostela | Junio 2026

El mercado laboral compostelano mantiene abiertas nuevas oportunidades en ámbitos como la sanidad, la logística, la informática, la hostelería y la limpieza.

Enfermería para centro educativo

Un centro educativo de Santiago de Compostela busca enfermero o enfermera para incorporarse con contrato temporal hasta el 19 de junio de 2026 y jornada completa. Se requiere Diplomatura o Grado en Enfermería, nivel Celga 4 y estar en situación de desempleo. Los requisitos deben figurar en la demanda de empleo.

Gerente para establecimiento de hostelería

El Colmado, ubicado en el Aeropuerto de Santiago, busca gerente para dirigir el equipo y gestionar la actividad diaria del local. Se solicita experiencia mínima de dos años en gestión de equipos o negocios de hostelería, nivel alto de inglés y vehículo propio. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa con turnos rotativos de lunes a domingo en un entorno dinámico y orientado al cliente.

Desarrollador/a informático para Finsa

Finsa incorpora un desarrollador o desarrolladora informática para participar en proyectos de SAP e Industria 4.0. El puesto está orientado a profesionales con formación en Informática, Telecomunicaciones o Ingeniería, con conocimientos básicos de programación y bases de datos. También participará en la migración tecnológica a SAP S/4HANA.

Conductor/a con carnet C+E para rutas nacionales

Una empresa busca conductor o conductora con carnet C+E para realizar rutas nacionales con algunos trayectos a Portugal y la frontera francesa. El puesto requiere pernoctar fuera entre seis y diez noches al mes. Se ofrecen dietas, pagas extra y descanso en casa durante fines de semana y festivos.

Administrativo/a operativo de tráfico

Sesé incorpora un/a administrativo/a operativo/a de tráfico para empresa transitaria en Santiago de Compostela. El puesto incluye gestión de expedientes de transporte internacional, coordinación de envíos import/export, seguimiento de mercancías, gestión documental y resolución de incidencias. Se requiere formación en comercio internacional o logística, inglés medio/alto y manejo de ERP. Se valorará experiencia en transporte y conocimientos en aduanas. Jornada completa presencial.

Limpiador/a para restaurante en Lavacolla

Una empresa de limpieza busca personal para realizar tareas de limpieza en un restaurante de la zona de Lavacolla. El puesto es a tiempo parcial en horario de mañana, de 7:00 a 12:00 horas de lunes a sábado. No se requiere experiencia previa y la incorporación es inmediata.