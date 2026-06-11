El PSdeG advierte de la “pasividad” de Xunta y Concello ante el deterioro del turismo en Santiago

El concejal socialista, Gumersindo Guinarte PSdeG

El PSdeG denunció este jueves la "inacción" de la Xunta de Galicia y del gobierno local ante el deterioro de los indicadores turísticos de Santiago de Compostela. El portavoz socialista, Gumersindo Guinarte, aseguró que la falta de medidas está contribuyendo a consolidar una tendencia negativa en un sector que considera clave para la economía de la ciudad.

Los socialistas se apoyan en el último barómetro de Exceltur, que sitúa a Santiago como el destino turístico con peor evolución entre los 102 analizados. Según destacó Guinarte, la caída de la actividad tiene repercusiones directas sobre la hostelería, el comercio y el empleo vinculado al turismo.

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Además, el portavoz municipal señaló que Compostela registra el mayor descenso de ingresos por habitación disponible de todo el estudio, con una bajada cercana al 15%, y subrayó que es la única ciudad gallega incluida en el informe que presenta una evolución negativa.

Ante esta situación, el PSdeG reclama a la Xunta un mayor compromiso con la conectividad aérea y con la preparación del próximo Xacobeo, mientras que al Gobierno municipal le exige acelerar la ejecución de las medidas previstas en el Plan de Sostenibilidad Turística y mejorar la movilidad en la ciudad. Según los socialistas, la situación exige planificación, inversión y actuaciones inmediatas por parte de ambas administraciones.