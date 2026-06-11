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Santiago de Compostela

El Corte Inglés lanza Ventas Privadas con descuentos de hasta el 30% en más de 1.000 marcas

La campaña estará activa del 11 al 15 de junio en tienda física, web y app con ofertas en moda, hogar, electrónica y otros departamentos

Redacción
11/06/2026 16:27
El Corte Inglés Santiago
El Corte Inglés de Santiago
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El Corte Inglés ha lanzado su campaña de Ventas Privadas, con descuentos de hasta el 30% en más de 1.000 marcas. La promoción estará vigente del 11 al 15 de junio en sus centros, así como en la web y la app.

Para acceder a las ofertas en tienda física será necesario disponer de la tarjeta de El Corte Inglés, mientras que en los canales digitales bastará con iniciar sesión en la cuenta de usuario.

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La campaña incluye descuentos en numerosos departamentos, entre ellos moda, lencería, baño, accesorios, zapatería, deportes, hogar, cultura y ocio, electrónica y electrodomésticos, además del Club del Gourmet.

En electrónica habrá rebajas del 15%, junto con un 15% adicional en electrodomésticos, mientras que en moda y otros artículos seleccionados los descuentos podrán alcanzar el 30%.

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