El Corte Inglés lanza Ventas Privadas con descuentos de hasta el 30% en más de 1.000 marcas

El Corte Inglés de Santiago

El Corte Inglés ha lanzado su campaña de Ventas Privadas, con descuentos de hasta el 30% en más de 1.000 marcas. La promoción estará vigente del 11 al 15 de junio en sus centros, así como en la web y la app.

Para acceder a las ofertas en tienda física será necesario disponer de la tarjeta de El Corte Inglés, mientras que en los canales digitales bastará con iniciar sesión en la cuenta de usuario.

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La campaña incluye descuentos en numerosos departamentos, entre ellos moda, lencería, baño, accesorios, zapatería, deportes, hogar, cultura y ocio, electrónica y electrodomésticos, además del Club del Gourmet.

En electrónica habrá rebajas del 15%, junto con un 15% adicional en electrodomésticos, mientras que en moda y otros artículos seleccionados los descuentos podrán alcanzar el 30%.