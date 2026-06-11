Concentraciones en Santiago y otras ciudades del personal de Viaqua en defensa de un convenio digno

La protesta en Pontevedra

Trabajadoras y trabajadores de Viaqua se han concentrado este jueves en Santiago de Compostela, Fene, Pontevedra y Ourense para reclamar un convenio colectivo digno y denunciar el bloqueo de la negociación por parte de la dirección de Veolia-Viaqua. La empresa gestiona el servicio de agua en unos 50 municipios de Galicia, lo que supone dar servicio a alrededor de 750.000 personas.

Las movilizaciones, convocadas por el comité intercentros, se enmarcan en un calendario de protestas ante lo que consideran una negociación prácticamente paralizada tras la reunión mantenida el pasado 1 de junio.

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Según denuncian, apenas se han producido avances en el convenio y la empresa argumenta que no puede asumir mejoras salariales por su impacto en la competencia en concursos públicos.

El comité intercentros califica de “inaceptable” esta postura y critica que se traslade al personal incertidumbre sobre el futuro del servicio mientras se prolonga la negociación.

Entre sus principales reivindicaciones figuran el mantenimiento de la jubilación parcial, la recuperación del poder adquisitivo, la mejora de condiciones laborales y la reducción de la jornada.

El comité advierte de que las movilizaciones continuarán durante junio si no hay avances, sin descartar nuevas acciones de protesta o una posible huelga a final de mes.