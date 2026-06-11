La Catedral de Santiago se embarca en un reto histórico: interpretar toda la obra para órgano de Bach en 21 conciertos

El director musical de la Catedral, Óscar Valado, y el organista Juan de la Rubia presentaron el ciclo 'Bach Compostela', un proyecto que ofrecerá 21 conciertos gratuitos Catedral de Santiago

La Catedral de Santiago iniciará el próximo otoño un proyecto de largo recorrido ideado por el célebre organista Juan de la Rubia que, durante algo más de dos años, ofrecerá un total de 21 conciertos para interpretar en la basílica compostelana la totalidad de la obra de Bach para órgano.

'Bach Compostela' será, en palabras del director musical de la Catedral, Óscar Valado, "la integral más íntegra" de la música para órgano del compositor, ya que incluirá las últimas dos obras, localizadas el año pasado. Coincidirá, además, con dos grandes eventos, el Año Santo Compostelano 2027 y el 50 aniversario del órgano Mascioni de la Catedral, que también se conmemora el próximo año.

Se trata de un "proyecto vital" del propio Juan de la Rubia, que aterrizó este jueves en Santiago tras tocar el miércoles ante el papa León XIV en la Sagrada Familia. "Es uno de los organistas más solicitados del panorama internacional, y tendremos la ocasión de tenerlo con nosotros, al menos, en 21 ocasiones", ha dicho Óscar Valado.

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Desde octubre de este año hasta diciembre de 2028, la Catedral, a través de su órgano, programará 21 conciertos con las piezas de Bach, una rutina que solo descansará en los meses de verano. Se hará, en colaboración y simultáneamente, además, con el Palau de la Música de Barcelona.

Los conciertos serán gratuitos, con reserva de entrada a través e la plataforma de la Catedral. Sin embargo, para aquellos que quieran un plus, se habilitarán abonos con beneficios para aquellos que los adquieran, como un espacio reservado preferente, una visita a la Catedral o encuentros con el propio Juan de la Rubia.

Más de 300 obras

En total, entre los 21 conciertos, Juan de la Rubia tocará las más de 300 obras conocidas de Bach para este instrumento. Varían, ha contado en la presentación del ciclo, entre los 20 minutos y los pocos segundos.

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"Para un organista, Bach es probablemente lo más parecido a la perfección musical para este instrumento", ha dicho De la Rubia, que ha calificado a de este compositor como "una música que trasciende más allá de las notas" y que adquiere "una dimensión espiritual, arquitectónica, casi humana". "Soy organista, en buena parte gracias a la música de Bach que escuché de pequeño y que me cautivó", ha narrado.

Dado que en esta ocasión se tocan todas las obras --"las buenas y las extraordinarias"--, la dificultad no ha estado en la selección, ha indicado Juan de la Rubia, pero sí en "como se distribuyen". El organista ha admitido que la división de las obras entre los conciertos ha sido "muy personal", optando por "agrupar las obras por temáticas litúrgicas".

Juan de la Rubia ha destacado la "importancia superior" de que este ciclo sea en la Catedral de Santiago, recordando que, además, no todos los órganos son aptos para tocar música de Bach. "Si bien no acudo a Santiago con la frecuencia que me gustaría, sí me he sentido muy vinculado al órgano de la Catedral", ha contado. "Poder volver a la Catedral con un proyecto tan vital y de largo recorrido es algo de lo que estoy muy agradecido", ha apostillado.