Área Central celebra 'La Jungla' con descuentos del 50% en el outlet este viernes
El evento se desarrollará de 16:00 a 23:00 horas e incluirá promociones en moda, animación y un sorteo de 1.000 euros en tarjetas regalo
El Outlet Área Central acogerá este viernes 12 de junio una nueva edición de 'La Jungla', un evento especial de compras que ofrecerá descuentos del 50% sobre precio outlet en productos de distintas marcas durante una única tarde-noche.
La campaña se desarrollará en horario de 16:00 a 23:00 horas, en el que los establecimientos participantes ofrecerán promociones exclusivas en moda y complementos, convirtiendo la jornada en una oportunidad para encontrar productos a precios reducidos.
Entre las firmas adheridas a esta iniciativa se encuentran Bimba y Lola, Silbon, El Ganso, Fifty, Lolita Moda, Labadía Petramora y el outlet de Woman y Man, todos ellos identificados con cartelería específica.
Además de las ofertas, la jornada contará con animación musical, actividades infantiles y un sorteo presencial de tarjetas regalo por valor de 1.000 euros, que se celebrará a las 22:30 horas y en el que podrán participar las compras superiores a 50 euros realizadas tanto en tiendas como en restauración del complejo.