Área Central celebra 'La Jungla' con descuentos del 50% en el outlet este viernes

El Outlet Área Central acogerá este viernes 12 de junio una nueva edición de 'La Jungla', un evento especial de compras que ofrecerá descuentos del 50% sobre precio outlet en productos de distintas marcas durante una única tarde-noche.

La campaña se desarrollará en horario de 16:00 a 23:00 horas, en el que los establecimientos participantes ofrecerán promociones exclusivas en moda y complementos, convirtiendo la jornada en una oportunidad para encontrar productos a precios reducidos.

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Entre las firmas adheridas a esta iniciativa se encuentran Bimba y Lola, Silbon, El Ganso, Fifty, Lolita Moda, Labadía Petramora y el outlet de Woman y Man, todos ellos identificados con cartelería específica.

Además de las ofertas, la jornada contará con animación musical, actividades infantiles y un sorteo presencial de tarjetas regalo por valor de 1.000 euros, que se celebrará a las 22:30 horas y en el que podrán participar las compras superiores a 50 euros realizadas tanto en tiendas como en restauración del complejo.