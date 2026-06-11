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Santiago de Compostela

Área Central celebra 'La Jungla' con descuentos del 50% en el outlet este viernes

El evento se desarrollará de 16:00 a 23:00 horas e incluirá promociones en moda, animación y un sorteo de 1.000 euros en tarjetas regalo

Redacción
11/06/2026 10:03
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El Outlet Área Central acogerá este viernes 12 de junio una nueva edición de 'La Jungla', un evento especial de compras que ofrecerá descuentos del 50% sobre precio outlet en productos de distintas marcas durante una única tarde-noche.

La campaña se desarrollará en horario de 16:00 a 23:00 horas, en el que los establecimientos participantes ofrecerán promociones exclusivas en moda y complementos, convirtiendo la jornada en una oportunidad para encontrar productos a precios reducidos.

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Entre las firmas adheridas a esta iniciativa se encuentran Bimba y Lola, Silbon, El Ganso, Fifty, Lolita Moda, Labadía Petramora y el outlet de Woman y Man, todos ellos identificados con cartelería específica.

Además de las ofertas, la jornada contará con animación musical, actividades infantiles y un sorteo presencial de tarjetas regalo por valor de 1.000 euros, que se celebrará a las 22:30 horas y en el que podrán participar las compras superiores a 50 euros realizadas tanto en tiendas como en restauración del complejo.

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