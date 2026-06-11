Antonio Catalán completa por 36º año consecutivo el Camino de Santiago con un pelotón de 75 ciclistas
El presidente de ACHM Hotels by Marriott llegó al Obradoiro tras recorrer más de 800 kilómetros desde Navarra, en una peregrinación que mantiene desde 1990 como cumplimiento de una promesa personal
El presidente de ACHM Hotels by Marriott, Antonio Catalán, llegó este jueves a la Praza do Obradoiro tras completar un año más el Camino de Santiago y cumplir una promesa personal que surgió en 1990 a raíz de un accidente familiar.
Con ello, Antonio Catalán completó por trigésimo sexto año consecutivo la Ruta Jacobea, acompañado por un pelotón de 75 ciclistas entre los que se encontraba su mujer.
La ruta comenzó en Corella (Navarra), localidad natal de Catalán, y el pelotón recorrió en seis jornadas más de 800 kilómetros, con tramos en los que hubo "mucho viento" destacando como etapa más dura la de Burgos-León.
Con todo, el peregrinaje no estuvo exento de contratiempos, ya que uno de los participantes sufrió un accidente y se rompió tres costillas y la clavícula, "pero nada grave", afirmó Antonio Catalán.
Tras el recorrido, los ciclistas asistieron a la misa del peregrino en la Catedral de Santiago y la jornada finalizará con una cena de clausura en el Hotel Palacio del Carmen, Autograph Collection.
La historia de esta peregrinación anual surge a raíz de un accidente familiar. Catalán recordó que su mujer, al dar marcha atrás con el coche, arrolló accidentalmente a una de sus hijas, que resultó herida. Entonces prometió hacer el Camino de Santiago.
Treinta y seis años después, Catalán, a sus 77 años, sigue cumpliendo su promesa y lo que comenzó como un compromiso personal se convirtió en una tradición.
"Cada año comprobamos que la Ruta Jacobea es mucho más que una prueba deportiva. Es una experiencia que nos recuerda que los grandes objetivos se alcanzan con constancia, compañerismo y espíritu de superación", afirmó Catalán.