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Santiago de Compostela

La Xunta abre el plazo de los Premios da Cultura Galega 2026, que reconocen ocho ámbitos culturales

Las candidaturas podrán presentarse hasta el 10 de agosto en un certamen que distingue Letras, Artes, Música, Audiovisual, Lingua, Patrimonio y Proxección Exterior

Agencias
10/06/2026 17:30
Los Premios da Cultura Galega 2026, convocados por la Xunta de Galicia, cuentan con ocho modalidades
Los Premios da Cultura Galega 2026, convocados por la Xunta de Galicia, cuentan con ocho modalidades
Xunta/Archivo
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La Xunta de Galicia ha convocado los Premios da Cultura Galega 2026, con un plazo de presentación de solicitudes entre este jueves, 11 de junio, y el 10 de agosto.

Este certamen reconoce la labor creativa y se expande a nuevos espacios actuales desde su primera edición, celebrada en septiembre de 2010.

Las ocho modalidades de estos galardones son: Letras, Artes Visuais, Artes Escénicas, Música, Audiovisual, Lingua, Patrimonio Cultural y Proxección Exterior.

Las instituciones y entidades culturales o profesionales relacionadas con cada una de estas disciplinas disponen de dos meses para presentar las candidaturas, tal y como se recoge en el Diario Oficial de Galicia (DOG) este miércoles. Podrán hacerlo por medios electrónicos a través del formulario disponible en la sede electrónica de la Xunta.

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Las candidaturas serán valoradas por un jurado, presidido por el conselleiro de Cultura, y compuesto por un máximo de diez vocales representantes del Consello da Cultura Galega, de la Universidade de Santiago de Compostela, de la Real Academia Galega, de la Real Academia de Belas Artes Nosa Señora do Rosario, de las áreas de Promoción da Igualdade e Cultura de la Xunta de Galicia, y de cuatro personas de reconocido prestigio en el ámbito cultural designadas por el departamento de Cultura del Gobierno gallego.

En cada modalidad, el reconocimiento no podrá recaer en más de una persona o entidad y se concederá un único premio consistente en una pieza artística u objeto conmemorativo de prestigiosa autoría gallega, acompañado de un diploma acreditativo

En la fecha de formalización de la candidatura, las personas participantes deberán estar vivas y los colectivos y entidades deberán encontrarse en activo.

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