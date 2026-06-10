Santiago licita la gestión y la vigilancia del futuro centro municipal para personas sin hogar de Belvís

La concejala de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas, informó de la licitación de los contratos de gestión y vigilancia del centro de acogida e inclusión de Belvís Concello de Santiago

El Ayuntamiento de Santiago ha sacado a licitación dos contratos para la apertura del centro municipal de acogida e inclusión para personas sin hogar de Belvís.

Así lo ha explicado este miércoles en rueda de prensa la concejala de Dereitos e Servicios Sociais, María Rozas, que ha detallado que los procedimientos obtuvieron la aprobación en una junta de gobierno extraordinaria celebrada el martes.

"El de Belvís será el primer centro para la atención de personas sin hogar de titularidad municipal en el conjunto de la comunidad autónoma y es un orgullo que esté en Compostela", ha remarcado Rozas.

De esta forma, la junta de gobierno local ha dado luz verde a la apertura del procedimiento de licitación del servicio de gestión del centro, con un presupuesto base de licitación de 923.830,02 euros, IVA incluido.

El contrato tendrá una duración de dos años, prorrogables por un máximo de un año más y las empresas tendrán un plazo de 35 días para presentar sus ofertas.

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El contenido del contrato será la gestión integral del centro de atención integral de las personas sin hogar de Belvís, combinando la gestión del recurso residencial, la coordinación y organización del personal y la intervención social, educativa y psicosocial con los usuarios.

Para atender el centro será necesaria una persona coordinadora, que debe ser titulada universitaria en trabajo social, educación social, psicología o similar, y acreditar una experiencia mínima de tres años de trabajo con personas sin hogar.

También tendrá que contar con personal técnico de intervención social, mínimo cuatro personas, que serán las encargadas de diseñar los proyectos de intervención con los usuarios, facilitar actividades formativas y de ocio, y apoyar a los usuarios en sus actividades básicas diarias. El contrato también incluye trabajadores de limpieza.

Por otra parte, la junta de gobierno local aprobó la apertura del expediente de licitación del servicio de vigilancia del centro, con un presupuesto base de licitación de 475.507,32 euros, IVA incluido.

El contrato será por dos años, con posibilidad de prorroga de un año más y las empresas interesadas tienen un plazo de 15 días para presentar sus ofertas.

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Primeras personas usuarias

El departamento de Servizos Sociais ya inició el procedimiento para seleccionar a las personas que serán las primeras usuarias del centro.

Serán personas que lleven más tiempo en seguimiento por encontrarse en situación de calle, que tengan perfiles adecuados para un equipamiento de estas características y, sobre todo, que tengan voluntad de ser usuarias del centro de Belvís.

El centro comenzará con 14 plazas, aunque la autorización de la Xunta permitirá ampliar ese número.