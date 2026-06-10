Santiago acollerá o I Torneo Solidario Jesús Pampín a favor da Fundación Andrea
A cita, que se celebrará o 27 de xuño en Santa Isabel, combina deporte e solidariedade para recadar fondos destinados a nenos e familias atendidas pola entidade.
Borja Verea, líder do PP de Santiago, e Charo Barca, presidenta da Fundación Andrea, presentaron o I Torneo Solidario Jesús Pampín, unha iniciativa que se celebrará o vindeiro 27 de xuño nas instalacións deportivas de Santa Isabel e que terá un marcado carácter solidario a favor da Fundación Andrea.
O torneo, de fútbol 8, nace coa vocación de converterse nun punto de encontro para a participación cidadá e a solidariedade en Santiago de Compostela, reunindo clubs, asociacións e veciñanza arredor do deporte e dunha causa social.
Durante a presentación, Borja Verea destacou o papel do deporte como ferramenta de educación en valores como o esforzo, o compañeirismo e a superación, ao tempo que subliñou a importancia de iniciativas que permiten axudar a quen máis o precisa.
A competición levará o nome de Jesús Pampín como homenaxe á súa vinculación co deporte e coa vida pública compostelá, destacando o seu legado de solidariedade, participación e xenerosidade.
Pola súa banda, Charo Barca, presidenta da Fundación Andrea, agradeceu a posta en marcha do torneo e puxo en valor o labor da entidade, que ofrece apoio a nenos e nenas con enfermidades crónicas ou de longa duración e ás súas familias.
As inscricións poderán realizarse ata o 24 de xuño cun donativo de cinco euros por participante, destinado integramente á fundación, a través de WhatsApp ou Bizum, nun evento que aspira a consolidarse como unha gran festa do deporte e a solidariedade en Santiago.