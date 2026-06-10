Las trabajadoras del textil decidirán nuevas movilizaciones tras levantar la acampada de Santiago

Representantes de las trabajadoras del sector textil mantuvieron este martes una acampada reivindicativa en la Rúa do Vilar Europa Press

Representantes de los trabajadores del sector textil evalúan con las plantillas la definición de una nueva hoja de ruta tras levantar la acampada que durante 15 días permaneció frente a la sede de la patronal en A Coruña y este martes se trasladó a Santiago, donde estuvo hasta la medianoche.

En declaraciones a Europa Press, la portavoz de UGT, Sheila Canzobre, indica que sobre esa hora acudieron agentes de la Policía Local hasta la Rúa do Vilar, donde las trabajadoras habían desplegado un campamento reivindicativo con tiendas de campaña, carteles y mesas.

En ese momento se produjo el "desalojo", en palabras de esta representante sindical. "Nos invitaron pacíficamente a levantarnos. Nos dieron la opción de o por la noche o mañana por la mañana, o de manera no amigable, y decidimos irnos ayer por la noche de manera amistosa", explica.

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Por su parte, fuentes municipales consultadas por Europa Press señalan que fueron "informadas de que no podían permanecer en ese punto porque obstaculizaban el paso de los vehículos de recogida de basura y también el paso de cualquier vehículo de emergencias, de ser el caso". Y añaden que "no hubo reticencias".

Las protestas, convocadas tanto por la central nacionalista CIG como por UGT, habían llegado a la capital gallega coincidiendo con la celebración de la asamblea de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), a cuya clausura acudieron el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, y la alcaldesa, Goretti Sanmartín.

Así las cosas, ahora, las plantillas abordarán en asamblea qué nuevas movilizaciones poner en marcha para mostrar su rechazo al convenio estatal de Arte, que, según denuncian, supone reducción de derechos.