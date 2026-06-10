Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

La Xunta inicia la ampliación del IES Lamas de Abade con una inversión de más de 1,3 millones de euros

Román Rodríguez supervisa el comienzo de las obras, que suman casi 500 m² al centro y forman parte de un plan de mejora de los centros educativos de Santiago

Redacción
10/06/2026 19:43
260610_Edcacion_ObrasLmasAbade_MAC-0
La ampliación se realizará mediante la construcción de una nueva planta en la parte sur del edificio
MONICA ARCAY CARRO
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Xunta de Galicia ha iniciado las obras de ampliación del IES Lamas de Abade, una actuación que supone una inversión de más de 1,3 millones de euros y que ha sido supervisada este miércoles por el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, acompañado por la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández.

Durante la visita, el conselleiro destacó que esta intervención eleva a casi 6,5 millones de euros el total de obras en marcha para la mejora de los centros educativos de Santiago de Compostela, en el marco del Plan de nueva arquitectura pedagógica.

La Cidade da Cultura acogió la clausura de la edición 2025/26 de Talentos Inclusivos, un programa impulsado por el CITIC de la UDC y ASPACE

Un brazo robótico para cocinar y un reloj parlante: así crean tecnología inclusiva estudiantes gallegos

Más información

Román Rodríguez recordó que, además de esta actuación, están a punto de finalizar las obras de ampliación del IES Eduardo Pondal, con una inversión de 3,1 millones de euros, y que se encuentra en ejecución la rehabilitación integral del IES Arcebispo Xelmírez II, por más de 1,3 millones

Añadió también que ya está adjudicada la renovación de la cubierta del IES Plurilingüe Rosalía de Castro, con un presupuesto de 700.000 euros, y que recientemente concluyó el cambio de cubierta del IES A Pontepedriña.

La concejala de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas, informó de la licitación de los contratos de gestión y vigilancia del centro de acogida e inclusión de Belvís

Santiago licita la gestión y la vigilancia del futuro centro municipal para personas sin hogar de Belvís

Más información

La actuación en el IES Lamas de Abade permitirá ampliar el centro en casi 500 metros cuadrados, con la creación de seis aulas ordinarias y dos aulas de desdoble, respondiendo así a la elevada demanda de alumnado.

La ampliación se realizará mediante la construcción de una nueva planta en la parte sur del edificio, manteniendo la uniformidad arquitectónica del conjunto e incorporando nuevas aulas, aseos y una salida de emergencia. La previsión de la Xunta es que las obras finalicen en la primavera del próximo año.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

260610_Edcacion_ObrasLmasAbade_MAC-0

La Xunta inicia la ampliación del IES Lamas de Abade con una inversión de más de 1,3 millones de euros
Redacción
7.fonte sen limpar 1

O PSdeG denuncia o abandono da Alameda e acusa ao goberno local de permitir o seu deterioro
Redacción
Borja Verea e Charo Barca co cartel do torneo

Santiago acollerá o I Torneo Solidario Jesús Pampín a favor da Fundación Andrea
Redacción
Participantes de la jornada

EnRede cierra el curso en Santiago con un encuentro en Santa Marta
Redacción