La Xunta inicia la ampliación del IES Lamas de Abade con una inversión de más de 1,3 millones de euros

La ampliación se realizará mediante la construcción de una nueva planta en la parte sur del edificio MONICA ARCAY CARRO

La Xunta de Galicia ha iniciado las obras de ampliación del IES Lamas de Abade, una actuación que supone una inversión de más de 1,3 millones de euros y que ha sido supervisada este miércoles por el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, acompañado por la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández.

Durante la visita, el conselleiro destacó que esta intervención eleva a casi 6,5 millones de euros el total de obras en marcha para la mejora de los centros educativos de Santiago de Compostela, en el marco del Plan de nueva arquitectura pedagógica.

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Román Rodríguez recordó que, además de esta actuación, están a punto de finalizar las obras de ampliación del IES Eduardo Pondal, con una inversión de 3,1 millones de euros, y que se encuentra en ejecución la rehabilitación integral del IES Arcebispo Xelmírez II, por más de 1,3 millones.

Añadió también que ya está adjudicada la renovación de la cubierta del IES Plurilingüe Rosalía de Castro, con un presupuesto de 700.000 euros, y que recientemente concluyó el cambio de cubierta del IES A Pontepedriña.

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La actuación en el IES Lamas de Abade permitirá ampliar el centro en casi 500 metros cuadrados, con la creación de seis aulas ordinarias y dos aulas de desdoble, respondiendo así a la elevada demanda de alumnado.

La ampliación se realizará mediante la construcción de una nueva planta en la parte sur del edificio, manteniendo la uniformidad arquitectónica del conjunto e incorporando nuevas aulas, aseos y una salida de emergencia. La previsión de la Xunta es que las obras finalicen en la primavera del próximo año.