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Santiago de Compostela

La Universidad Intercontinental de la Empresa gradúa en Santiago a su primera promoción

Los primeros titulados de la UIE recibirán sus diplomas este jueves en el Auditorio ABANCA, con Miguel Ángel Santalices como padrino del acto

Redacción
10/06/2026 17:51
Exterior del Auditorio Abanca, en Santiago
Exterior del Auditorio Abanca, en Santiago
Archivo
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La Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) celebrará este jueves 11 de junio en Santiago de Compostela la ceremonia de graduación de su primera promoción de estudiantes. El acto tendrá lugar a las 17.30 horas en el Auditorio ABANCA y contará con la asistencia de alumnado de los grados en Ingeniería en Sistemas Inteligentes, Administración de Negocios Digitales, Administración y Dirección de Empresas e Ingeniería de la Empresa, así como de los primeros titulados del MBA de la institución.

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La graduación supone un hito para la universidad privada gallega, que cumple su cuarto año de implantación. El presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, ejercerá como padrino de esta primera promoción y pronunciará una alocución de honor durante la ceremonia.

El acto académico podrá seguirse también por streaming a través de Afundación TV y contará con el aforo completo del Auditorio ABANCA, según informó la propia universidad.

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