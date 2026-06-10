Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

EnRede cierra el curso en Santiago con un encuentro en Santa Marta 

El programa de la Asociación Española Contra el Cáncer reunió a participantes en una jornada con andaina y actividades tras meses de talleres de bienestar en la ciudad

Redacción
10/06/2026 18:56
Participantes de la jornada
Participantes de la jornada
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El programa EnRede de la Asociación Española Contra el Cáncer en Santiago de Compostela celebró el cierre de su edición 2025-2026 con un encuentro en el Centro Cívico de Santa Marta que reunió a pacientes, familiares y voluntariado tras meses de actividades orientadas al bienestar físico, emocional y social.

La jornada de fin de curso comenzó con una andaina por el entorno de Santa Marta, que finalizó en el propio centro cívico, donde las personas participantes compartieron experiencias y participaron en dinámicas de grupo tras su paso por los distintos talleres del programa.

La finalidad del proyecto es el desarrollo y la validación clínica de prototipos de asistentes virtuales médicos en entornos hospitalarios reales

La Xunta impulsa una unidad de IA aplicada a la sanidad junto al Idis y dos empresas tecnológicas

Más información

EnRede, que en esta edición reunió a más de 200 personas en el conjunto de la provincia, ofrece actividades como gimnasia, club de lectura, paseos culturales o natación, dirigidas a fomentar hábitos de vida saludables y mejorar la calidad de vida de pacientes oncológicos y sus familias.

Durante el encuentro también participaron personas usuarias y voluntarias de las Rutas Saludables, otra iniciativa de la Asociación centrada en la promoción del ejercicio físico y la prevención del cáncer a través de caminatas quincenales.

El programa retomará su actividad el próximo mes de octubre en sus distintas sedes provinciales.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

260610_Edcacion_ObrasLmasAbade_MAC-0

La Xunta inicia la ampliación del IES Lamas de Abade con una inversión de más de 1,3 millones de euros
Redacción
7.fonte sen limpar 1

O PSdeG denuncia o abandono da Alameda e acusa ao goberno local de permitir o seu deterioro
Redacción
Borja Verea e Charo Barca co cartel do torneo

Santiago acollerá o I Torneo Solidario Jesús Pampín a favor da Fundación Andrea
Redacción
Participantes de la jornada

EnRede cierra el curso en Santiago con un encuentro en Santa Marta
Redacción