EnRede cierra el curso en Santiago con un encuentro en Santa Marta 

Participantes de la jornada

El programa EnRede de la Asociación Española Contra el Cáncer en Santiago de Compostela celebró el cierre de su edición 2025-2026 con un encuentro en el Centro Cívico de Santa Marta que reunió a pacientes, familiares y voluntariado tras meses de actividades orientadas al bienestar físico, emocional y social.

La jornada de fin de curso comenzó con una andaina por el entorno de Santa Marta, que finalizó en el propio centro cívico, donde las personas participantes compartieron experiencias y participaron en dinámicas de grupo tras su paso por los distintos talleres del programa.

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EnRede, que en esta edición reunió a más de 200 personas en el conjunto de la provincia, ofrece actividades como gimnasia, club de lectura, paseos culturales o natación, dirigidas a fomentar hábitos de vida saludables y mejorar la calidad de vida de pacientes oncológicos y sus familias.

Durante el encuentro también participaron personas usuarias y voluntarias de las Rutas Saludables, otra iniciativa de la Asociación centrada en la promoción del ejercicio físico y la prevención del cáncer a través de caminatas quincenales.

El programa retomará su actividad el próximo mes de octubre en sus distintas sedes provinciales.