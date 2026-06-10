El Xeodestino Terras de Santiago promociona su oferta turística en Turexpo Galicia

Los turoperadores pudieron conocer de primera mano los atractivos del Xeodestino Terras de Santiago Cedida

El Xeodestino Terras de Santiago participó en la XV edición de Turexpo Galicia con el objetivo de promocionar los recursos turísticos de los once municipios que integran este destino: Ames, A Baña, Boqueixón, Brión, Negreira, Padrón, Rois, Santa Comba, Teo, Val do Dubra y Vedra.

Entre el 4 y el 7 de junio, el territorio contó con un expositor propio en el Salón Turístico de Galicia, celebrado en el marco de la Feira Internacional Abanca Semana Verde, desde el que difundió su oferta vinculada al turismo sostenible y de calidad.

Además, el pasado 5 de junio, un grupo de 24 agencias y operadores turísticos internacionales, participantes en la Bolsa de Contratación de Turexpo y procedentes de más de 13 países, visitó el Pazo do Faramello, en Rois, para conocer de primera mano los atractivos del Xeodestino Terras de Santiago.

La presidenta del GDR Terras de Santiago, Guarina Rey Vázquez, acompañó a los participantes durante la jornada, que concluyó con un encuentro de trabajo y la entrega de material promocional destinado a favorecer futuras acciones de comercialización turística.