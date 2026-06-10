El compostelano Jacobo Santoro Gallego publica 'El Superchute de Enzo', inicio de la colección infantil Monstruoso F.C

El autor con la primera obra de su nueva colección de libros infantiles

El escritor compostelano Jacobo Santoro Gallego presenta 'El Superchute de Enzo', primer título de la colección infantil 'Monstruoso F.C'., publicada por Carambuco Ediciones e ilustrada por Lucía Barrios. Se trata de una aventura de fútbol, humor y amistad dirigida a niños y niñas de entre 6 y 8 años, con el objetivo de fomentar la lectura independiente.

La historia se desarrolla en Castillo Aullido, una peculiar escuela habitada por alumnos monstruosos que descubren el fútbol de la mano de Mr. Frank, su profesor de Educación Monstruofísica. Entre sus personajes destacan un ogro que se come el balón, una vampira que regatea volando y Enzo, un niño lobo con un potente “superchute”.

Con esta obra, Jacobo Santoro Gallego continúa su trayectoria en la literatura infantil tras su debut con 'Agencia mágica de Vetectives'. Maestro de Educación Primaria desde hace casi dos décadas, el autor basa parte de su universo creativo en su experiencia en el aula y en el contacto diario con el alumnado.

La colección 'Monstruoso F.C'. continuará con nuevas entregas como 'Zombinho, el delantero de ultratumba', prevista para el próximo mes de septiembre.

La obra ya está disponible en librerías y plataformas de venta online, y será presentada este jueves a las 17:00 horas en la Librería Follas Novas de Santiago de Compostela, en un encuentro con el autor dirigido al público infantil y familiar.