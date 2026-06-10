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Santiago de Compostela

Un brazo robótico para cocinar y un reloj parlante: así crean tecnología inclusiva estudiantes gallegos

El proyecto Talentos Inclusivos reunió en Santiago a alumnado de 16 centros educativos que desarrolló soluciones tecnológicas para responder a necesidades de personas con discapacidad

Agencias
10/06/2026 16:30
La Cidade da Cultura acogió la clausura de la edición 2025/26 de Talentos Inclusivos, un programa impulsado por el CITIC de la UDC y ASPACE
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El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha participado este miércoles en Santiago en la clausura del proyecto Talentos Inclusivos 25/26, a través del que un total de 16 centros educativos han desarrollado proyectos tecnológicos aplicados a la atención a la diversidad.

Un brazo robótico con funciones básicas de cocina, un reloj parlante, patucos térmicos, un soporte para planos o un sistema de sujeción a sillas son algunos de los proyectos desarrollados por los alumnos a lo largo de este curso.

En concreto, Talentos Inclusivos es un proyecto desarrollado por el Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CITIC) de la Universidade da Coruña (UDC) y ASPACE, y está promovido por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

Su objetivo es "despertar" vocaciones relacionadas con el ámbito la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería y las Matemáticas entre los más jóvenes y dar a conocer la realidad de la discapacidad a través de equipos colaborativos de trabajo para resolver retos tecnológicos planteados por personas con parálisis cerebral, según ha subrayado la organización.

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A través de este proyecto, alumnos y alumnas de secundaria, bachillerato y Formación Profesional de diversos institutos de Galicia, se concentran en "buscar soluciones tecnológicas" a una serie de retos propuestos por usuarios de la entidad ASPACE.

Con todo, el evento de este miércoles ha reunido a alumnado de los centros educativos participantes en el Edificio Fontán de la Cidade da Cultura, donde han presentado estos proyectos tecnológicos para poner en valor el "potencial" de la tecnología como "herramienta para la inclusión".

Además del conselleiro de Educación, el acto ha contado también con la participación de la directora xeral de Ordenación e Innovación Tecnolóxica, Judith Fernández, así como con profesionales y usuarios de ASPACE Coruña, APAMP Vigo y Amencer-ASPACE, personal investigador del CITIC y el equipo de voluntariado de Inditex, que han acompañado al alumnado durante todo el proceso de diseño y desarrollo.

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