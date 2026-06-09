Las universidades gallegas piden a la Xunta reformar la normativa de la PAU tras las incidencias de este año

Las tres universidades públicas de Galicia reclaman una actualización de la regulación de la PAU para incorporar nuevos mecanismos de control y reducir el riesgo de errores en futuras convocatorias USC

La rectora y los rectores de las tres universidades públicas gallegas, una de ellas la Universidad de Santiago de Compostela, han emitido un comunicado conjunto en apoyo las personas delegadas en la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG) y en el que instan a la Xunta de Galicia a actualizar la normativa que regula las pruebas de acceso a la universidad (PAU) para "reducir el riesgo de error humano".

Según han explicado las instituciones académicas, las delegaciones universitarias ya remitieron a la Consellería de Educación el 28 de junio de 2024 una propuesta de modificación de la orden vigente, que data de 2011.

Entre las mejoras propuestas destacaba la incorporación de una segunda persona en la elaboración de los exámenes por cada materia para reforzar la revisión de contenidos, una medida que, según han denunciado, no recibió respuesta por parte del Gobierno autonómico.

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Los rectores han defendido que el modelo de la CIUG --órgano compuesto al 50% por las universidades y la Consellería-- ha sido un referente de "solidez" desde su creación en 1993, logrando que más de 500.000 estudiantes realizaran las pruebas "sin filtraciones".

Sin embargo, han señalado que las incidencias registradas en esta última convocatoria demuestran la necesidad de actualizar el sistema. El comunicado subraya que la organización de la PAU es un proceso "complejo" en el que participan más de mil profesionales que han actuado con "total rigor y profesionalidad".

Finalmente, las universidades gallegas han ratificado que enviarán una nueva propuesta a la Administración autonómica con el objetivo de que las novedades puedan incorporarse ya en la siguiente convocatoria de las pruebas de acceso.