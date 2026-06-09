Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Román Rodríguez acusa a la CIUG de una “huida hacia adelante” por los errores en la PAU

El conselleiro de Educación critica la gestión de las pruebas de acceso a la universidad, reclama responsabilidades y lamenta la falta de información trasladada a la Xunta sobre los cambios

Agencias
09/06/2026 16:30
La Xunta reclama una mayor participación en la organización de la PAU tras las incidencias registradas en la convocatoria de 2026
La Xunta reclama una mayor participación en la organización de la PAU tras las incidencias registradas en la convocatoria de 2026
Xunta
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha calificado de "huida hacia adelante" la actitud de la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) ante lo que considera una "sucesión constante de errores" en las pruebas de la PAU 2026.

Rodríguez ha lamentado que la entidad no muestre una "visión empática" hacia las familias y los estudiantes en una situación que ha calificado de "absolutamente anómala" y de un "estrés generalizado".

En este contexto, la controversia se ha acrecentado después de que La Voz de Galicia haya adelantado este martes que el examen de Tecnología, entregado el pasado miércoles, se contradijo con el modelo de examen que el propio grupo de trabajo de la CIUG publicó en septiembre para orientar a los estudiantes.

En declaraciones a los medios este martes en un acto en Santiago, el titular de Educación ha querido desvincular a la administración autonómica de la polémica, subrayando que la Xunta "ni hace los exámenes, ni los evalúa, ni los diseña", siendo esta una responsabilidad "ajena" al Gobierno gallego.

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, durante la clausura en Santiago de las jornadas de formación sobre violencia de género digital dirigidas a personal técnico de atención a víctimas

Galicia forma a 200 profesionales en violencia de género digital y se sitúa como pionera en España

Más información

Asimismo, ha expresado su "sorpresa" por la "falta de comunicación" de la CIUG, afirmando que no informó a la Consellería sobre los nuevos criterios. Según Rodríguez, los servicios técnicos de su departamento solicitaron información al respecto, pero la respuesta de la CIUG fue que los conocerían una vez publicados.

El conselleiro ha insistido en que es necesario ser "mucho más respetuosos" con los alumnos, ya que "se está jugando con el futuro de muchísimas personas", por ello, ha hecho un llamamiento a "asumir responsabilidades".

Con todo, Rodríguez ha aprovechado para criticar la postura del BNG, calificando de "inaudito" que la formación nacionalista "ataque a la Xunta en lugar de preocuparse por la situación de las familias". Ante este escenario, la Consellería ha reafirmado su intención de obtener una mayor participación en el proceso de la PAU con el objetivo de "evitar estos perjuicios.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Pedro Blanco acompañado de la alcaldesa local, Goretti Sanmartín en su visita al pabellón de Santa Isabel

Pedro Blanco destaca en Santiago el impulso del Pirep para modernizar instalaciones públicas
Redacción
Fachadasedecompostela narrow

Afundación aborda en Santiago la prevención del abuso sexual con escolares
Redacción
A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, participou na clausura da asemblea xeral da Confederación de Empresarios de Galicia

Sanmartín pide “colaboración, diálogo e compromiso” co empresariado para impulsar os grandes proxectos de Santiago
Redacción
A Concellaría de Dereitos e Servizos Sociais e o grupo de investigación Armela da USC presentaron o proxecto “Axudas a un click”

'Axudas a un click': Santiago probará un sistema pioneiro para conceder automaticamente as bolsas de comedor escolar
Redacción