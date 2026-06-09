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Santiago de Compostela

Pedro Blanco destaca en Santiago el impulso del Pirep para modernizar instalaciones públicas

El delegado del Gobierno pone como ejemplo la reforma de Santa Isabel, financiada con 2,3 millones, dentro del plan estatal de rehabilitación de edificios

Redacción
09/06/2026 19:20
Pedro Blanco acompañado de la alcaldesa local, Goretti Sanmartín en su visita al pabellón de Santa Isabel
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El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, destacó en Santiago “el gran acierto” del programa Pirep del ejecutivo como herramienta para modernizar los servicios públicos y mejorar las infraestructuras al servicio de la ciudadanía.

Blanco puso como ejemplo la rehabilitación del polideportivo de Santa Isabel, que ha contado con una inversión de 2,3 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y que, según señaló, supone “una nueva vida” para unas instalaciones muy utilizadas por la ciudadanía compostelana.

El delegado subrayó que estas actuaciones permiten mantener en uso complejos deportivos y educativos esenciales en la vida cotidiana, mejorando su eficiencia energética, accesibilidad, seguridad y sostenibilidad.

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En el caso de Santiago, el programa Pirep ha permitido movilizar un total de 7,5 millones de euros en la modernización de cuatro edificios públicos, incluyendo centros educativos y deportivos.

Blanco también destacó el impacto del programa en Galicia, donde el Gobierno invierte 47,5 millones de euros en la rehabilitación de 48 edificios públicos en 43 municipios, con el objetivo de lograr infraestructuras más eficientes y adaptadas a las necesidades actuales.

La actuación en Santa Isabel ha incluido mejoras en la fachada y cubierta, eficiencia energética, accesibilidad, iluminación LED, instalación de paneles solares, renovación de vestuarios y mejoras en seguridad, dentro de una rehabilitación integral del edificio construido en 1983.

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A estas inversiones del Pirep se suma el conjunto de actuaciones del Gobierno en Santiago, que superan los 300 millones de euros en proyectos de transformación de la ciudad, como la estación intermodal o la nueva depuradora, además de otras intervenciones en infraestructuras como el Hostal dos Reis Católicos, el enlace Orbital o la reforma del aeropuerto Rosalía de Castro.

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