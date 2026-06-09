Pedro Blanco afirma que cualquiera de los nombres que baraja el PSdeG para Santiago debe sentirse “orgulloso”

Pedro Blanco defendió que Santiago es una ciudad segura y destacó que la capital gallega dispone actualmente de más medios humanos y materiales para garantizar la seguridad ciudadana Delegación del Gobierno/Archivo

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, ha indicado que "cualquiera de los que está" entre los nombres que el PSdeG baraja para ser el candidato del partido en las elecciones municipales en Santiago "tiene que sentirse absolutamente orgulloso".

A preguntas de los periodistas coincidiendo con su asistencia a la asamblea de la patronal gallega, Blanco ha deseado que los socialistas "elijan al mejor candidato" y ha reiterado que, en su opinión, el partido "tiene mucha gente" que podría optar a la alcaldía y, de hecho, ser "el próximo alcalde" de la ciudad.

A la cuestión concreta de si a él le gustaría, ha respondido que "cualquier socialista está ahí para contribuir al partido" y, sobre que su nombre esté en la encuesta interna del PSdeG, ha señalado que "cualquiera de los que está tiene que sentirse absolutamente orgulloso de que el partido piense en él".

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Por otra parte, interrogado sobre la seguridad en Santiago, ha rechazado "valorar sensaciones" y ha subrayado que "los datos están ahí", para mandar un "mensaje de tranquilidad".

"Santiago es una zona segura (...) puntualmente hay algún incidente, pero nunca tuvo más medios materiales y humanos", ha defendido, en referencia a unos datos "que van a mejor".