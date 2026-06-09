López Campos visita en Santiago la exposición sobre cómic checo y reivindica una cultura de calidad

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, defendió en el Parlamento gallego el nombramiento de la nueva directora del CGAC Xunta / Archivo

El conselleiro de Cultura, José López Campos, ha destacado este martes la apuesta que está realizando la Xunta por desarrollar una programación cultural "de calidad en alianza con prestigiosas entidades culturales gallegas y europeas".

Así lo ha destacado durante una visita, en la Biblioteca Pública Ánxel Casal, a la exposición 'Aquí y ahora: el cómic checo contemporáneo', organizada en colaboración con los Centros Checos, Instituto de Literatura Checa y el Museo de Moravia.

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Durante el acto, López Campos ha destacado "el prestigio de este género" en Galicia, que atribuyó al "enorme talento de los creadores gallegos y de la apuesta que están haciendo por ellos las editoriales y los lectores y lectoras".

Precisamente, ha considerado un "aval del buen hacer de los profesionales" gallegos los reconocimientos y galardones que están recibiendo. El conselleiro ha puesto como ejemplos los obtenidos por Bea Lema, Premio Nacional del Cómic 2024, o los de Alberto Vázquez, "también novelista gráfico que dio el salto a la animación audiovisual con numerosos premios".

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"Galicia ya tenía precursores excelsos a los que mirar, como Castelao, y que sembraron y sirvieron de referentes para darle impulso creativo a los nuevos talentos a la hora de proyectar sus trabajos y alcanzar éxito dentro y fuera de nuestra Comunidad, siendo parte importante del prestigio de la marca e imagen Galicia Calidade", ha aseverado.

La exposición, comisariada Pavel Korínek y Tomás Prokupek, permite un recorrido por el trabajos de destacados autores y autoras internacionales como Jaromír Svejdík, Lenka Simecková o Lucie Lomová.

La muestra, que puede visitarse hasta el 30 de junio en el vestíbulo y salón de actos de la Biblioteca Pública Ánxel Casal, ofrece una visión panorámica de la evolución del cómic checo en las dos últimas décadas.