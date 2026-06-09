Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Escolares de Santiago participan en un pleno infantil en el Parlamento para debatir sobre convivencia y educación digital

Ochenta alumnos de cuatro centros gallegos ejercieron como diputados por un día en una iniciativa de Aldeas Infantiles centrada en el uso responsable de las tecnologías y los valores democráticos

Agencias
09/06/2026 17:00
Alumnos del CEIP Arquitecto Casas Novoa de Santiago formaron parte del pleno infantil celebrado en el Parlamento de Galicia
Alumnos del CEIP Arquitecto Casas Novoa de Santiago formaron parte del pleno infantil celebrado en el Parlamento de Galicia
Aldeas Infantiles
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Parlamento de Galicia ha acogido este martes un pleno infantil en el que ochenta niños y niñas de los centros escolares Arquitecto Casas Novoa, de Santiago de Compostela (A Coruña), Plurilingüe A Gándara, de Monforte de Lemos (Lugo), Plurilingüe Irmáns Villar, de Ourense y Plurilingüe de Cerdeiriñas, de Piloño (Pontevedra) han ejercicio como diputados y diputadas por un día.

En el acto, organizado por Aldeas Infantiles SOS y del que ha informado el Parlamento, los participantes han abordado el valor de la convivencia, vinculándola con los entornos digitales y la protección de contenidos adecuados.

La actividad se enmarca en el programa 'Abraza tus valores' y en ella el presidente de la Cámara autonómica, Miguel Ángel Santalices, ha aprovechado su intervención para instar a la juventud gallega a ejercer el civismo digital con responsabilidad y empatía. "Detrás de cada pantalla hay alguien que siente, que piensa y que merece el mismo respeto que le ofrecemos cuando estamos cara a cara", ha señalado.

La Xunta reclama una mayor participación en la organización de la PAU tras las incidencias registradas en la convocatoria de 2026

Román Rodríguez acusa a la CIUG de una “huida hacia adelante” por los errores en la PAU

Más información

En su intervención, el jefe del Legislativo autonómico ha recordado que en breve llevará al Parlamento la Ley de Educación Digital para garantizar un marco legal integral para la educación digital en Galicia.

El pleno infantil ha contado también con la participación del director de la ONG Aldeas Infantiles, Pedro Puig; de representantes de los diferentes grupos parlamentarios y del director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey.

El representante del Ejecutivo gallego, tal y como ha destacado la Xunta en otro comunicado, ha felicitado tanto a Aldeas Infantiles como a los centros educativos por su interés por trasladar a los más jóvenes valores como el diálogo y el consenso y ha animado a los niños y adolescentes a participar en iniciativas que fomenten su participación en la sociedad.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Pedro Blanco acompañado de la alcaldesa local, Goretti Sanmartín en su visita al pabellón de Santa Isabel

Pedro Blanco destaca en Santiago el impulso del Pirep para modernizar instalaciones públicas
Redacción
Fachadasedecompostela narrow

Afundación aborda en Santiago la prevención del abuso sexual con escolares
Redacción
A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, participou na clausura da asemblea xeral da Confederación de Empresarios de Galicia

Sanmartín pide “colaboración, diálogo e compromiso” co empresariado para impulsar os grandes proxectos de Santiago
Redacción
A Concellaría de Dereitos e Servizos Sociais e o grupo de investigación Armela da USC presentaron o proxecto “Axudas a un click”

'Axudas a un click': Santiago probará un sistema pioneiro para conceder automaticamente as bolsas de comedor escolar
Redacción