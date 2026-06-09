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Santiago de Compostela

Emilio Grandío presenta en el Ateneo de Santiago el libro 'Un Tory en España'

La obra analiza la Guerra Civil y el franquismo a través del diplomático británico Archibald James y el contexto internacional de la época

Redacción
09/06/2026 08:18
Emilio Grandío
Emilio Grandío, catedrático de Historia Contemporánea de la USC cuenta con una amplia trayectoria investigadora sobre la Segunda República, la dictadura franquista y la Transición
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El Ateneo de Santiago acoge hoy, a las 19.30 horas, en el Salón de Actos Isaac Díaz Pardo, la presentación del libro 'Un Tory en España', del historiador Emilio Grandío. En el acto participarán el propio autor, el catedrático de Historia Contemporánea de la USC Ramón Villares y la directiva del Ateneo, Pilar Sampedro.

La obra propone un recorrido por la historia de España entre 1936 y 1941 a través de la figura de Archibald James, conocido como Wing Commander James (WCJ), diplomático y militar británico especializado en la Guerra Civil española. A partir de fondos familiares inéditos, diarios personales y documentación diplomática, el libro reconstruye sus viajes a la España en guerra y los primeros años del franquismo. A través de esta experiencia personal, el lector puede seguir los cambios en la política británica, el final de la estrategia de apaciguamiento y el creciente peso de la Alemania nazi en un contexto internacional marcado por la incertidumbre.

Emilio Grandío Seoane es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidade de Santiago de Compostela y cuenta con una amplia trayectoria investigadora sobre la Segunda República, la dictadura franquista y la Transición. Es autor de numerosas publicaciones sobre los servicios de inteligencia durante la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial y dirige actualmente el proyecto de investigación FIVE, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

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