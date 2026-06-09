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Santiago de Compostela

El IDIS descubre patrones genéticos comunes en ocho trastornos mentales

La investigación podría facilitar diagnósticos más precisos y tratamientos adaptados a cada paciente

Redacción
09/06/2026 12:02
Fernando Facal, Javier Costas e Ana Perez
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El grupo de Genética Psiquiátrica del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (Idis) ha identificado patrones genéticos compartidos y diferenciales entre distintos trastornos mentales mediante un novedoso método estadístico aplicado por primera vez en psiquiatría.

El estudio, publicado en la revista científica 'General Psychiatry', está firmado por los investigadores Fernando Facal, Ana M. Pérez Gutiérrez y Javier Costas, investigador principal del grupo.

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La investigación analiza la base genética compartida de ocho trastornos psiquiátricos —depresión, esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno por estrés postraumático, TDAH, autismo, anorexia nerviosa y dependencia de cannabis— con el objetivo de identificar dimensiones genéticas ocultas que expliquen por qué comparten parte de su riesgo.

Para ello, el equipo empleó un método matemático basado en la descomposición en valores singulares (SVD), una herramienta guiada por los propios datos que permite descubrir relaciones genéticas sin partir de hipótesis previas sobre la estructura de la psicopatología.

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Según los autores, el principal componente genético latente identificado se relaciona con una vulnerabilidad genética general a desarrollar trastornos mentales, mientras que otros permiten diferenciar grupos de enfermedades o distinguir entre diagnósticos clínicamente similares, como la esquizofrenia y el trastorno bipolar o la depresión y el trastorno por estrés postraumático.

Los investigadores consideran que estos hallazgos podrían contribuir en el futuro a mejorar el diagnóstico diferencial de los trastornos mentales en fases tempranas y facilitar una atención más personalizada.

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Además, el trabajo incorpora un enfoque traslacional mediante la estimación de riesgos genéticos en una cohorte independiente de origen finlandés, lo que permitió comprobar el potencial de estas nuevas herramientas para avanzar hacia modelos de psiquiatría de precisión adaptados a las características de cada paciente.

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