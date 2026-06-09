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Santiago de Compostela

Críticas del grupo socialista a la RPT municipal en pleno colapso de la tramitación de facturas

Marta Abal cuestiona la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo con informe desfavorable de Intervención y sin plan para resolver el retraso en los pagos

Redacción
09/06/2026 17:39
La concejala socialista, Marta Abal, en rueda de prensa
La concejala socialista, Marta Abal, en rueda de prensa
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El partido socialista compostelano acusa al gobierno municipal de Goretti Sanmartín de actuar con improvisación en la gestión económica del ayuntamiento, en un contexto en el que se acumulan más de 15 millones de euros en facturas pendientes de pago.

La concejala socialista Marta Abal criticó la aprobación de una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) con un informe desfavorable de la Intervención y sin detallar, según afirmó, cómo se va a resolver el colapso en la tramitación de facturas.

Según la edil, el Gobierno local decidió al inicio del mandato centralizar la gestión de las facturas en la Coordinación Xeral, una medida que el grupo socialista ya cuestionó anteriormente al considerar que debe tramitarse desde las unidades responsables del gasto.

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Abal advirtió de que el Ayuntamiento se encuentra en una situación de “más de 15 millones de euros en facturas pendientes”, con un periodo medio de pago elevado y la necesidad de recurrir a mecanismos estatales para abonar a proveedores.

La concejala socialista criticó además que el ejecutivo municipal amortice varios puestos en la unidad creada para la tramitación de facturas sin ofrecer, a su juicio, una alternativa clara inmediata, remitiendo la solución a la implantación de una nueva aplicación de contabilidad.

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En este contexto, denunció que los proveedores siguen sin cobrar en plazo y que no existe una planificación suficiente para resolver el problema.

Por todo ello, el PSdeG reclamó al Gobierno local que abandone la improvisación y presente una planificación económica que permita normalizar la gestión administrativa y el pago a proveedores.

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