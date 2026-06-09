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Santiago de Compostela

Borja Verea propone crear la Casa de las Familias en Santiago

El líder popular plantea un centro municipal de apoyo y orientación para atender las necesidades de las familias y los desafíos de la adolescencia

Redacción
09/06/2026 16:59
El líder del PP en Santiago, Borja Verea
El líder del PP en Santiago, Borja Verea
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El líder del Partido Popular de Santiago, Borja Verea, presentó una nueva propuesta centrada en el apoyo a las familias compostelanas: la creación de la Casa de las Familias, un centro municipal de orientación, acompañamiento y apoyo dirigido a atender las necesidades de los hogares en distintas etapas de la vida.

La iniciativa se enmarca dentro del paquete de medidas que el grupo popular viene anunciando en las últimas semanas, entre las que figuran la organización municipal de actividades extraescolares, la Parada Familiar, la Bolsa Familiar Zona Azul, un programa de inmersión lingüística en Irlanda y un servicio municipal de canguraje.

Según explicó Verea, la Casa de las Familias sería “o primeiro centro de apoio ás Familias de titularidade municipal de Galicia” y tendría como objetivo ofrecer recursos y asesoramiento ante situaciones que afectan a muchos hogares, especialmente durante la adolescencia.

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El dirigente popular señaló que el centro estaría concebido como un espacio cercano y accesible para ayudar a afrontar problemas de convivencia, dificultades emocionales o situaciones de incertidumbre que pueden surgir en el ámbito familiar.

La propuesta contempla servicios de acompañamiento emocional, mediación familiar, orientación profesional y atención específica a adolescentes, además de talleres y actividades sobre crianza, comunicación, convivencia o uso responsable de la tecnología.

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Verea defendió que este recurso estaría abierto a todas las familias compostelanas y no únicamente a aquellas que atraviesen situaciones graves, con el objetivo de normalizar la búsqueda de apoyo y reforzar el acompañamiento desde la administración local.

El líder popular aseguró que las ciudades deben implicarse también en el bienestar de las personas y defendió un modelo de municipio que, además de prestar servicios, esté “máis preto das familias” y contribuya a afrontar los retos cotidianos de la ciudadanía.

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