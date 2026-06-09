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Santiago de Compostela

Afundación lleva a Santiago el programa 'Música a flor de piel' en el Manuel López Navalón

La iniciativa reunirá a 80 alumnos, docentes y cuidadores en una jornada de microconciertos centrados en la inclusión y la expresión emocional

Redacción
09/06/2026 18:17
La fachada del centro de educación especial Manuel López Navalón
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Afundación llevará este miércoles a Santiago el programa 'Música a flor de piel', una iniciativa que promueve los beneficios de la música en directo en centros de educación especial de toda Galicia.

La actividad se celebrará a las 10.00 horas en el CEE Manuel López Navalón, donde participarán un total de 80 alumnos, profesores y cuidadores.

El proyecto, impulsado por la Obra Social de Abanca, parte de la idea de que la música en vivo contribuye a la gestión de las emociones, la reducción de tensiones, el desarrollo sensorial y perceptivo, así como al fomento de la creatividad y la comunicación.

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La jornada contará con la participación de la Fundación IgualArte, que desarrolla propuestas artísticas con personas con capacidades diferentes, a través de tres espectáculos: un concierto de música tradicional a cargo de la agrupación De t@pas; una propuesta basada en composiciones infantiles de la Agrupación Musical Lavanda; y 'Música con sentido', una experiencia sensorial para trabajar los distintos sentidos.

Según la organización, la música en directo favorece la expresión emocional y se convierte en una herramienta de comunicación no verbal que ayuda a los participantes a expresar alegría, sorpresa o tranquilidad, incluso en contextos con barreras en el lenguaje.

El programa busca así favorecer la inclusión y la participación activa en la vida cultural a través de experiencias musicales adaptadas a cada colectivo.

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