Afundación lleva a Santiago el programa 'Música a flor de piel' en el Manuel López Navalón
La iniciativa reunirá a 80 alumnos, docentes y cuidadores en una jornada de microconciertos centrados en la inclusión y la expresión emocional
Afundación llevará este miércoles a Santiago el programa 'Música a flor de piel', una iniciativa que promueve los beneficios de la música en directo en centros de educación especial de toda Galicia.
La actividad se celebrará a las 10.00 horas en el CEE Manuel López Navalón, donde participarán un total de 80 alumnos, profesores y cuidadores.
El proyecto, impulsado por la Obra Social de Abanca, parte de la idea de que la música en vivo contribuye a la gestión de las emociones, la reducción de tensiones, el desarrollo sensorial y perceptivo, así como al fomento de la creatividad y la comunicación.
La jornada contará con la participación de la Fundación IgualArte, que desarrolla propuestas artísticas con personas con capacidades diferentes, a través de tres espectáculos: un concierto de música tradicional a cargo de la agrupación De t@pas; una propuesta basada en composiciones infantiles de la Agrupación Musical Lavanda; y 'Música con sentido', una experiencia sensorial para trabajar los distintos sentidos.
Según la organización, la música en directo favorece la expresión emocional y se convierte en una herramienta de comunicación no verbal que ayuda a los participantes a expresar alegría, sorpresa o tranquilidad, incluso en contextos con barreras en el lenguaje.
El programa busca así favorecer la inclusión y la participación activa en la vida cultural a través de experiencias musicales adaptadas a cada colectivo.