Afundación aborda en Santiago la prevención del abuso sexual con escolares

Sede de Afundación

Afundación celebrará este miércoles en Santiago una nueva sesión del ciclo 'Educación Siglo XXI' centrada en la prevención del abuso sexual y dirigida a alumnado y profesorado.

La conferencia, titulada 'Prevenir, detectar y pedir ayuda. Todas y todos contra el abuso sexual', tendrá lugar a las 11.00 horas en la sede de Afundación, en la Rúa do Vilar, y será impartida por agentes del área de Participación Ciudadana de la Policía Nacional.

La actividad abordará cuestiones relacionadas con la detección temprana de señales de alerta, la prevención de situaciones de riesgo y los mecanismos disponibles para solicitar ayuda ante posibles casos de abuso sexual. Además del público presencial, más de un millar de estudiantes de distintas localidades españolas seguirán la sesión a través de la plataforma Afundación TV.

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Según datos de la Oficina Nacional Contra las Violencias Sexuales del Ministerio del Interior, los menores de edad constituyen uno de los colectivos más vulnerables frente a este tipo de delitos, con más de 9.000 victimizaciones registradas en España durante 2024.

La actividad se enmarca en el trabajo de sensibilización y formación que la Policía Nacional desarrolla en los centros educativos mediante el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad, con el objetivo de promover entornos seguros para la infancia y la adolescencia.

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Esta actividad inaugura una nueva línea temática dentro del ciclo, impulsado por Afundación, tras varias sesiones celebradas durante este año sobre inteligencia artificial, educación y salud mental.

Además, la conferencia forma parte del programa 'Cultura por Alimentos', desarrollado junto a la Federación Española de Bancos de Alimentos, que promueve la recogida de alimentos no perecederos para familias en situación de vulnerabilidad.