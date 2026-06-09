Adrián Mallo invita a los vecinos a su presentación como candidato en Santiago

Diego Adrián Mallo, portavoz de UCIN Santiago Cedida

UCIN Santiago convoca a la ciudadanía compostelana a la presentación oficial de la candidatura de Diego Adrián Mallo a la Alcaldía de Santiago de Compostela para las elecciones municipales de 2027.

El acto tendrá lugar el sábado 13 de junio, a las 11:30 horas, en el restaurante Raxoi, en Santiago, con entrada libre hasta completar aforo.

La presentación servirá para dar a conocer las principales líneas del proyecto político que UCIN Santiago plantea para la ciudad, basado en la participación ciudadana, la proximidad y la defensa de los intereses del municipio.

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Bajo el lema “Do rural ao centro facemos concello”, Mallo explicará los motivos que le llevan a dar este paso y avanzará los primeros compromisos y objetivos de su proyecto, que, según la formación, se construirá escuchando a los barrios, parroquias y al conjunto de la ciudadanía.

Tras la presentación, la organización ha previsto un encuentro informal con un café, con el objetivo de favorecer el diálogo directo entre el candidato y los asistentes.

Desde UCIN Santiago destacan que la iniciativa busca fomentar un espacio de conversación abierto en el que los vecinos puedan plantear propuestas, resolver dudas y compartir impresiones sobre el futuro de la ciudad.