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Santiago de Compostela

La acampada del sector textil contra el convenio estatal se traslada al casco histórico de Santiago

Representantes de los trabajadores se concentran ante la sede de la CEG para reclamar un acuerdo marco gallego

Agencias
09/06/2026 16:00
La protesta del sector textil llegó este martes a Santiago tras quince días de acampada en A Coruña, con movilizaciones ante la Confederación de Empresarios de Galicia
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Europa Press
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La acampada de representantes de trabajadores del sector textil en contra del convenio estatal de Arte en el sector se ha trasladado este martes desde A Coruña, donde permaneció 15 días frente a la sede de la patronal, hasta la zona vieja de Santiago, al grito de 'hasta negociar no vamos a parar'.

En la capital gallega, varias decenas de personas se concentraron a las puertas de la confederación de empresarios de Galicia (CEG), ante las cuales se encuentra un amplio número de policías, en una jornada en que celebra su asamblea, con la asistencia prevista en el cierre de la reunión del delegado del Gobierno, Pedro Blanco, y la alcaldesa, Goretti Sanmartín.

'Convenios aquí y no en Madrid', 'De la Rúa do Vilar no nos moverán', 'Vuestra empanada para nuestra acampada' y 'Ortega, escucha, el textil está en lucha' son algunas de las consignas coreadas por los participantes en la protesta, quienes, tras un tiempo de pie, han optado por sentarse, después de abrir varias tiendas de campaña y mesas.

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También han posado en el suelo la pancarta, en la que se lee 'Non podemos perder nada. Non ao convenio de Arte', mientras gritan que están "hartas de ser explotadas" y exigen negociación, entre pitidos, sirenas y al son de un tambor.

'Acuerdo marco gallego ya' es otra de las reclamaciones que más se escucha, como en anteriores días, en esta céntrica calle del casco histórico santiagués, por el que transcurren numerosos vecinos y turistas.

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