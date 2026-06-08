UCIN Galicia exige aplicar las medidas europeas para aliviar la carga de los autónomos

El titular de UCIN Galicia, José Luis Calo, en la avenida Rosalía de Castro de O Milladoiro Cedida

UCIN Galicia ha reclamado la aplicación inmediata de las medidas impulsadas por la Unión Europea para reducir las cargas administrativas y fiscales que soportan los trabajadores autónomos. La formación considera que el retraso en la adaptación de esta normativa está perjudicando a miles de profesionales, pequeños negocios y emprendedores.

El coordinador de UCIN Galicia, José Luis Calo, criticó que el Gobierno de España continúe sin aplicar plenamente iniciativas destinadas a simplificar trámites y facilitar la actividad económica. Según señaló, esta situación mantiene a los autónomos sometidos a una excesiva carga burocrática y fiscal que dificulta el desarrollo de su actividad.

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Calo defendió que los trabajadores por cuenta propia desempeñan un papel fundamental en el tejido económico y social, al asumir riesgos, generar empleo y contribuir a la actividad económica de ciudades y municipios. Por ello, reclamó menos trabas administrativas y un mayor respaldo institucional para el colectivo.

La formación también pidió la implicación de todas las fuerzas políticas para garantizar la adaptación de la legislación española a las directrices marcadas por la Unión Europea, alejando este debate de la confrontación partidista y priorizando los intereses de los autónomos.

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UCIN Galicia aseguró que continuará impulsando iniciativas para reclamar una fiscalidad más justa, una reducción efectiva de la burocracia y un marco normativo que favorezca la creación de empleo y el crecimiento económico.

Según indicó José Luis Calo, la organización seguirá defendiendo los derechos de los trabajadores por cuenta propia y reclamando medidas que les permitan desarrollar su actividad con mayor estabilidad y seguridad jurídica.