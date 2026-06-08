Santiago licita la gestión de sus tres escuelas infantiles municipales por más de tres millones de euros

El Ayuntamiento de Santiago aprobó la licitación del servicio de gestión de las tres escuelas infantiles municipales para los próximos dos años Concello de Santiago

El Ayuntamiento de Santiago ha dado luz verde al expediente para contratar el servicio de gestión de las escuelas infantiles de Conxo, Fontiñas y Meixonfrío-Salgueiriños, que forman la red municipal, con un presupuesto de más de tres millones de euros para dos años.

Así lo ha anunciado este lunes en rueda de prensa la portavoz municipal, Míriam Louzao, quien ha detallado que este contrato fue aprobado en la junta de gobierno extraordinaria que tuvo lugar el pasado jueves.

El presupuesto total del nuevo pliego se incrementa, según ha detallado, un "24,8% más" respecto al contrato anterior, adjudicado en 2022, y el plazo para presentar las ofertas será hasta el 9 de julio.

"Este aumento del presupuesto deriva de la obligación de absorber las nuevas condiciones salariales que recogen el convenio del sector aprobado el año pasado, por el incremento de costes de las materias primas de comedor y de los materiales didácticos, y también introduce una reforma estructural en la gestión de las escuelas infantiles", ha apuntado.

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De esta forma, pasarán "de un modelo rígido" de pago mensual fijo, a un sistema de precios unitarios por hora efectiva real, lo que refleja "de manera clara" el techo total de las horas de servicio al año, fijado en 60.574,54.

"El diseño funcionará como un sistema de vasos comunicantes, donde cualquier ahorro se va a recuperar e invertir en mejoras educativas", ha detallado Louzao.

Otros puntos del nuevo pliego

Asimismo, el nuevo pliego "reorienta" los criterios de adjudicación y asigna una mayor puntuación al refuerzo de educadoras en horas críticas ordinarias. A ello se suman "otras mejoras", como las tutorías individuales previas al período de adaptación o un nuevo proyecto lúdico estival específico para niños de 0 a 3 años en la guardia de agosto.

En lo referente a la salud y seguridad alimentaria, el servicio de comedor y cocina "deja de ser un espacio asistencial de alimentación para convertirse en un programa de seguridad sanitaria y pedagogía nutricional".

Además, se profesionaliza el personal de servicios mediante una "separación rígida de funciones" que elimina la categoría mixta contemplada en el pliego anterior, ya que la misma persona que cocinaba también realizaba las labores de limpieza.

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"Ahora, dejamos la persona que cocina en exclusiva con los alimentos y la persona de limpieza en la desinfección fuera de la cocina, gracias a un incremento neto de horas al año para poder tener estas dos personas en vez de una que hacía ambos trabajos", ha detallado.

También se redefinirá el control sobre el estado de los centros, "mejorando" la conservación diaria de las instalaciones, "sin implicar las inversiones en obras estructurales", que son competencia del Ayuntamiento.

"Un salto cualitativo"

Louzao ha explicado que el nuevo contrato "da un salto cualitativo" en la atención a la diversidad, ya que eleva este apartado a 20 puntos totales, cinco puntos para el reconocimiento de empresas que ofrezcan herramientas de detección precoz y 15 puntos para las empresas que ofrezcan una bolsa de hasta 450 horas al año de especialistas de atención temprana para estimulación directa en el aula.

"Con esta licitación estamos ante un modelo dinámico basado en resultados medibles de la calidad asistencia, pedagógica, social y sanitaria, frente al modelo estático anterior, basado en una memoria teórica y mejoras de inventario, que preveía un pago mensual a tanto alzado donde cualquier ahorro de recursos por parte de la empresa redundaba en su propio beneficio", ha señalado Louzao.

El nuevo contrato, ha continuado, es "más inteligente" porque "blinda un presupuesto máximo y articula la facturación mediante precios unitarios por hora efectiva, lo que hace que los ahorros se transformen en más y mejores prestaciones".