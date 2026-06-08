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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

Santiago acollerá o Campionato de España U17 de baloncesto 3x3 con 80 equipos en Santa Isabel

O pavillón será sede do torneo estatal de clubs, que reunirá máis de mil persoas entre deportistas, técnicos e público do 12 ao 14 de xuño, consolidando Compostela como referente deportivo

Redacción
08/06/2026 18:30
A concelleira de Deportes, Pilar Lueiro, e representantes da Xunta e da Federación Galega de Baloncesto presentaron en Santa Isabel o Campionato de España de clubs U17 de baloncesto 3x3
A concelleira de Deportes, Pilar Lueiro, e representantes da Xunta e da Federación Galega de Baloncesto presentaron en Santa Isabel o Campionato de España de clubs U17 de baloncesto 3x3
Concello de Santiago
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O pavillón de Santa Isabel acollerá esta fin de semana o Campionato de España de Baloncesto 3x3 U17. En total, disputarán a competición 80 equipos, 40 femininos e 40 masculinos, coa previsión de que máis de mil persoas se despracen ao concello, entre deportistas, equipos técnicos e público durante os tres días de competición.

A concelleira de Deportes, Pilar Lueiro, o secretario xeral para o Deporte, Roberto García, e o presidente da Federación Galega de Baloncesto, Julio Bernández, visitaron as instalacións nestas horas previas e presentaron a pelota oficial do 3x3. O evento terá lugar o 12, 13 e 14 de xuño e consolida Santiago de Compostela como a capital do deporte. Trátase da cuarta edición do campionato, que se iniciou en 2023 en Cala Millor, en Mallorca, e continuou a celebrarse en Punta Umbría (Huelva) en 2024 e Cuenca no 2025.

Competirase en oito grupos de xogo, con fase previa, cuartos de final, semis, terceiro e cuarto posto e final. Cada equipo está formado por catro xogadores e un adestrador ou adestradora.

Galicia estará representada por seis equipos no campionato, un deles de Santiago. En categoría feminina participarán o Club Baloncesto Culleredo (Culleredo), o Ensino Lugo (Lugo) e o Baxi Ferrol (Ferrol); mentres que en categoría masculina, o Ensino Lugo (Lugo), o Obradoiro CAB (Santiago) e o Seis do Nadal (Vigo).

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As finais masculina e feminina xogaranse a partir das 13.40 horas do domingo e a entrega de premios, a partir das 14.30 horas, porá o ramo a unhas xornadas cheas do mellor baloncesto 3x3.

"Elas Seguen na Cancha", torneo paralelo de inscrición libre

Ademais da competición oficial, o recinto acollerá os días 12 e 13 de xuño o torneo "Elas Seguen na Cancha", que se disputará nunha pista exterior anexa ás catro canchas do Campionato de España. O torneo, de inscrición libre, está aberto a xogadoras de categoría infantil, cadete, xuvenil e veteranas, e enmárcase na campaña homónima de FEGABA para frear o abandono do baloncesto feminino nas idades máis temperás, especialmente a partir da categoría cadete.

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