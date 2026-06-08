Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Rodrigo Seoane representará a Santiago na final do Mellor Cociñeiro de Tapas de Galicia

O chef de Artesana Gastrobar competirá o 30 de xuño coa tapa Castelo da Rocha na gala Sete Cidades, Sete Sabores 2026

Redacción
08/06/2026 14:25
Rodrigo Seoane regresou a Galicia tras catorce anos en hoteis de cinco estrelas nas Baleares e actualmente é o xefe de cociña de Artesana Gastrobar
Rodrigo Seoane regresou a Galicia tras catorce anos en hoteis de cinco estrelas nas Baleares e actualmente é o xefe de cociña de Artesana Gastrobar
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Santiago de Compostela estará representada por Rodrigo Seoane, chef de Artesana Gastrobar, na décima edición da gala Mellor Cociñeiro de Tapas Sete Cidades, Sete Sabores, que se celebrará o próximo 30 de xuño na Cidade da Cultura.

A iniciativa, impulsada por Turismo de Galicia, reunirá a sete cociñeiros, un por cada cidade galega, nun certame que busca poñer en valor a gastronomía urbana e a diversidade culinaria do territorio. Ademais de promover o talento gastronómico, o evento pretende reforzar o atractivo turístico das cidades galegas a través da súa oferta gastronómica.

Seoane competirá coa tapa 'Castelo da Rocha', unha creación inspirada na fortaleza da súa vila natal e nos recordos da infancia. A proposta combina un estofado tradicional de coello cociñado lentamente, presentado en forma de gyoza ao vapor, acompañado dunha salsa reducida con notas de yuzu e follas de limón, escuma de charouvía e sete especias xaponesas.

La exposición reúne una colección de retratos en blanco y negro realizados por el fotógrafo Xosé Durán

El Hospital La Esperanza presenta una exposición para visibilizar la Enfermedad de Injerto Contra Receptor

Más información

O cociñeiro compostelán conta cunha ampla experiencia profesional, con catorce anos traballando en hoteis de cinco estrelas nas Illas Baleares. Tras regresar a Galicia colaborou coa chef Lucía Freitas antes de asumir a xefatura de cociña de Artesana Gastrobar.

Na final tamén participarán representantes da Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo. Os concursantes optarán a dous galardóns: o premio do xurado profesional e o do público asistente, que valorarán aspectos como a creatividade, a técnica, a presentación e o sabor das elaboracións.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

Galicia, Asturias y Castilla y León se reunirán en Santiago para coordinar acciones contra los peajes de la AP-9 y la AP-66
Agencias
La campaña 'Prima 26' se celebrará en Santiago entre el 11 y el 13 de julio con actividades culturales y acciones promocionales para fomentar las compras en el comercio local

'Prima 26' llenará Santiago de música, animación y actividades para impulsar el comercio local del 11 al 13 de julio
Agencias
Ha criticado la "inacción" por parte de la alcaldesa, Goretti Sanmartín

Patricia Iglesias evita aclarar si optará a la Alcaldía de Santiago y apela al proceso de primarias del PSOE
Agencias
El concejal socialista, Gumersindo Guinarte

El PSdeG exige soluciones a los problemas de accesibilidad del centro sociolcultural de A Trisca
Redacción