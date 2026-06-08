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Santiago de Compostela

La RAGC y la UIE premian a tres jóvenes investigadoras gallegas en Ciencias Básicas, Técnicas y Sociales

Los galardones, dotados con 5.000 euros, reconocen trabajos en inteligencia artificial sostenible, energías marinas y economía circular desarrollados en universidades y centros de Galicia

Agencias
08/06/2026 17:30
Los Premios RAGC-UIE se entregarán el 18 de junio en Santiago de Compostela y distinguen a jóvenes investigadoras
Los Premios RAGC-UIE se entregarán el 18 de junio en Santiago de Compostela y distinguen a jóvenes investigadoras
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La Real Academia Galega y la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) galardonará a tres jóvenes mujeres investigadoras de universidades gallegas en las ramas de Ciencias Básicas, Ciencias Sociales y Ciencias Técnicas en sus Premios RAGC-UIE para investigadoras e investigadores jóvenes, que se celebrarán el próximo 18 de junio en el Centro Obra Social ABANCA, en Santiago de Compostela.

En este caso, las investigadoras reconocidas son Verónica Bolón (Ciencias Básicas), por el diseño pionero de sistemas de inteligencia artificial sostenibles; Laura Castro (Ciencias Técnicas), por su trabajo en el campo de las energías renovables marinas; y María Barreiro (Ciencias Sociales), cuya labor se centra en ayudar a organizaciones a ser más sostenibles.

El objetivo principal de dichos premios --de un total de 5.000 euros cada uno--, tal y como han trasladado ambas entidades organizadoras en un comunicado, es "impulsar la investigación científica en Galicia" potenciando la trayectoria de investigadores e investigadoras jóvenes que desarrollan su carrera en centros de la comunidad autónoma.

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Galardón en ciencias básicas 

En concreto, la primera de las reconocidas, por su labor en Ciencias Básicas, ha sido Verónica Bolón (Carballo, 1984), profesora de la Universidade de A Coruña e investigadora en el Laboratorio de I+D en Inteligencia Artificial.

Su trabajo se centra en el diseño de sistemas de inteligencia artificial eficientes para "equilibrar rendimiento, coste computacional e impacto ambiental", con la sostenibilidad como "eje central del diseño del algoritmo".

Así, su trabajo ha sido aplicado en ámbitos como el biomédico --en enfermedades cardiovasculares o trastornos de sueño--, así como en la resolución de problemas ambientales y educativos. Asimismo, forma parte del top 2% de los investigadores más influyentes a nivel mundial según la Universidad de Stanford.

Además de Verónica Bolón, han recibido accésit en esta rama Manuel Souto (Valencia, 1988), investigador del Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CiQUS) de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), así como Ismael González (O Rosal, 1988), del Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas (CiMUS) de la USC.

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Galardón en ciencias técnicas

En esta línea, la segunda de las galardonadas, en Ciencias Técnicas, ha sido Laura Castro (Betanzos, 1985), investigadora de la Universidade de A Coruña, que desarrolla su trabajo en el Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais (CITENI) de Ferrol y cuya trayectoria se basa en el estudio técnico-económico de las energías renovables marinas.

Actualmente, Castro es investigadora principal de tres proyectos, uno nacional, para la fabricación de una herramienta que planifique el almacenamiento de energía procedente de fuentes marinas renovables; y dos a nivel europeo, para mejorar la eficiencia energética en países como Georgia, Azerbaiyán y Ucrania.

Asimismo, la profesora del Departamento de Deseño na Enxeñaría de la Universidade de Vigo Lucía Díaz (Vilalba, 1985), ha recibido un accésit por su labor en el marco de la digitalización para crear espacios "más seguros, inteligentes y sostenibles".

Galardón en ciencias sociales

Finalmente, la tercera galardonada en Ciencias Sociales ha sido María Barreiro (A Coruña, 1987), profesora de la Universidade de A Coruña e investigadora en el centro de investigación interuniversitario ECOBAS, cuyo trabajo se ha centrado principalmente en la economía circular, el desarrollo económico y cuestiones de género, a través de mecanismos que ayuden a organizaciones a ser más sostenibles económica, ambiental y socialmente

En esta rama, también Rubén Lado (Outes, 1989), profesor de Economía Financeira e Contabilidade de la USC, ha recibido un accésit por su labor en el campo de la sostenibilidad, la inteligencia artificial y la automatización.

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